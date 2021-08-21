Бывший забрал у Лопес подаренный ей суперкар за 140 тысяч долларов - фанаты негодуют

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Бывший возлюбленный всемирно известной певицы Дженнифер Лопес – Алекс Родригес, вернул свой дорогой подарок.
Родригес поделился фотографией, где стоит на фоне красного суперкара. Пользователи сразу вспомнили, что это именно тот автомобиль, который он подарил Дженнифер Лопес на ее 50-летие.
Пользователи негодуют по поводу того, что Родригес забрал себе Porsche стоимостью 140 тысяч долларов.
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"Дикий. Позирует с машиной, которую он купил на ее день рождения", "Разве это не красная машина, которую он купил Джей Ло?", "Я думал, ты дал этот красный Порше… Да ладно, все равно", - пишут люди под фото.
Напомним, что пара распалась в апреле этого года, на фоне слухов о том, что бейсболист изменяет поп-звезде со стилистом Мэдисон Лекрой.
Интересно, что Дженнифер Лопес на днях удалила совместные фото с экс-бойфрендом и отписалась от него.
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