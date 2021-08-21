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Эпидемия коронавируса - туристы в масках на одной из батумских улиц

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4901

© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (791)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели же за сутки 2 586 человек

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 901. Скончались 74.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 510 941 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 586 человек, а с начала пандемии –  442 956. Скончались  6 649.

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© Sputnik / Seyran Baroyan
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За сутки сделано 46 595 тестов, из которых 27 813 на антиген и 18 782 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,52%, за последние 14 дней – 10,95%, за последние семь дней – 10,97%.

Прививки сделали 938 705 человек, в том числе за последние сутки –  28 555.

В карантине в настоящее время находятся 74 человека, в стационарах – 7 273, в ковид-гостиницах – 3 499.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (791)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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