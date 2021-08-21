Антирекорд смертности: главное о коронавирусе в Грузии на 21 августа

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские медики за последние сутки сделали 46 595 тестов на коронавирус, 27 813 – на антиген, 18 782 – ПЦР-теста, и выявили 4 901 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксирован 510 941 случай инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 586 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 442 956 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 6 723.
Из 4 901 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 930 случаев. Что касается регионов, там ситуация следующая:
- Аджария – 602
- Имерети – 638
- Квемо Картли – 249
- Шида Картли – 272
- Гурия – 157
- Самегрело - Земо Сванети – 298
- Кахети – 471
- Мцхета-Мтианети – 114
- Самцхе-Джавахети – 98
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
На данный момент в Грузии 61 236 активных случаев, из них 7 273 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 510 пациентов тяжелое, из них 329 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 3 499 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 50 464 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 74 человек, а в самоизоляции – 57 563.
Показатель положительности по данным на 21 августа составляет 10.52%, за две недели – 10.95%, за семь дней – 10.97%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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