Антирекорд смертности: главное о коронавирусе в Грузии на 21 августа

На данный момент в Грузии состояние 1 510 пациентов тяжелое, из них 329 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузинские медики за последние сутки сделали 46 595 тестов на коронавирус, 27 813 – на антиген, 18 782 – ПЦР-теста, и выявили 4 901 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксирован 510 941 случай инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 586 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 442 956 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 6 723.

Из 4 901 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 930 случаев. Что касается регионов, там ситуация следующая:

Аджария – 602

Имерети – 638

Квемо Картли – 249

Шида Картли – 272

Гурия – 157

Самегрело - Земо Сванети – 298

Кахети – 471

Мцхета-Мтианети – 114

Самцхе-Джавахети – 98

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.

На данный момент в Грузии 61 236 активных случаев, из них 7 273 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 510 пациентов тяжелое, из них 329 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 3 499 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 50 464 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 74 человек, а в самоизоляции – 57 563.

Показатель положительности по данным на 21 августа составляет 10.52%, за две недели – 10.95%, за семь дней – 10.97%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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