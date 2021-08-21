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Полевой госпиталь для ковид-пациентов

Новый рекорд по смертности в Грузии – за сутки от COVID-19 скончались более 70 человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
COVID-19
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210821/252638199/Novyy-rekord-po-smertnosti-v-Gruzii--za-sutki-ot-COVID-19-skonchalis-bolee-70-chelovek.html

Последний рекорд смертности был зафиксирован 19 августа – за день от коронавируса скончались 58 пациентов

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В Грузии установлен новый рекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 74 человека.

Последний рекорд смертности был зафиксирован 19 августа – за день от коронавируса скончались 58 пациентов. Это был самый большой суточный показатель смертности за все время эпидемии, начавшейся в стране в феврале 2020 года.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 901.

С начала пандемии скончались 6 649 человек.

За сутки сделано 46 595 тестов, из которых 27 813 на антиген и 18 782 ПЦР-теста.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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