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Полевой госпиталь для ковид-пациентов

В полевом госпитале Тбилиси от коронавируса лечатся уже 19 человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (793)
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В основном у пациентов, которые находятся в полевом госпитале, фиксируется дельта-штамм COVID-19

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В полевом госпитале Дигоми от коронавируса лечатся 19 человек, некоторые из них в состоянии средней тяжести, рассказал координатор полевого госпиталя Реваз Кучухидзе в эфире телеканала Imedi.

Полевой госпиталь для ковид-пациентов
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Во сколько властям Грузии обошлось открытие полевого госпиталя в Тбилиси?

По словам Кучухидзе, в основном у пациентов, находящихся в полевом госпитале, фиксируется дельта-штамм COVID-19.

"Состояние некоторых стабильно, и на данном этапе в аппаратах искусственного дыхания они не нуждаются", - сказал Кучухидзе.

Полевые госпитали открыты в двух местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.) и Самгори.

Если Дигомский полевой госпиталь с 18 августа уже открыт для пациентов, то самгорский еще в процессе подготовки. Также планируется открытие полевых госпиталей в Аджарии и Имерети.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (793)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия, Пандемия

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