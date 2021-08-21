В полевом госпитале Тбилиси от коронавируса лечатся уже 19 человек

В основном у пациентов, которые находятся в полевом госпитале, фиксируется дельта-штамм COVID-19

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. В полевом госпитале Дигоми от коронавируса лечатся 19 человек, некоторые из них в состоянии средней тяжести, рассказал координатор полевого госпиталя Реваз Кучухидзе в эфире телеканала Imedi.

По словам Кучухидзе, в основном у пациентов, находящихся в полевом госпитале, фиксируется дельта-штамм COVID-19.

"Состояние некоторых стабильно, и на данном этапе в аппаратах искусственного дыхания они не нуждаются", - сказал Кучухидзе.

Полевые госпитали открыты в двух местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.) и Самгори.

Если Дигомский полевой госпиталь с 18 августа уже открыт для пациентов, то самгорский еще в процессе подготовки. Также планируется открытие полевых госпиталей в Аджарии и Имерети.

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