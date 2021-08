Греция зарегистрировала второй случай смерти вакцинированного от коронавируса

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Греческие медики зафиксировали второй случай смерти от коронавируса полностью вакцинированного человека, передает греческое общественное телевидение ERT.

Как сообщается, в отделении интенсивной терапии больницы острова Закинтос ночью в воскресенье скончался 77-летний мужчина. Он поступил в отделение для больных коронавирусом 30 июля, с 10 августа был на искусственной вентиляции легких, сообщает телеканал.