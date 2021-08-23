Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2354

За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели же за сутки 2 586 человек

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2354. Скончались 60.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 517 098 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 200 человек, а с начала пандемии – 453 488. Скончался 6 831.

За сутки сделано 22 875 тестов, из которых 12 208 на антиген и 10 667 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 10,29%, за последние 14 дней – 10,9%, за последние семь дней – 10,8%.

Прививки сделали 979 813 человек, в том числе за последние сутки – 17 670.

В карантине в настоящее время находятся 125 человек, в стационарах – 7 400, в ковид-гостиницах – 3 346.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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