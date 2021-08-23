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Екатерина Тикарадзе

Глава Минздрава Грузии прокомментировала смерть пациентов, вакцинированных двумя дозами

photo: Government of Georgia / FB
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (801)
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По словам министра здравоохранения, такие случаи в мире есть, но они единичны и не должны стать поводом для паники среди населения

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. В Грузии зафиксирован факт смерти инфицированных коронавирусом пациентов, вакцинированных двумя дозами, однако это не должно стать поводом для паники, поскольку у пациентов наблюдались серьезные хронические заболевания, которые привели к летальному исходу, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, такие случаи в мире есть, но их единицы.

Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече
photo : Nika Melia / FB
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2354

"Подобный случай зафиксирован. Конечно, это печальный факт. В мире подобные единичные случаи фиксируются, и он зафиксирован и в Грузии. Однако это не должно стать основой для паники, поскольку это происходит в 0.001%. В основном, вакцина защищает от летального исхода", - сказала Тикарадзе.

Оценивая эпидситуацию страны, Тикарадзе отметила, что в Тбилиси и Аджарии показатель инфицирования определенно стабилизировался, однако в других регионах, в том числе в Кахети, ожидается возрастающая волна выявления новых случаев.

Об этом Тикарадзе заявила в Кахети, где она встретилась с семейными врачами и представителями тех клиник, которые включены в управление пандемией коронавируса. Тикарадзе также намерена встретиться с педагогами и представителями бизнес-сектора.

Глава Минздрава подчеркнула, что ухудшение эпидположения связано с несоблюдением рекомендаций со стороны населения. По ее словам, предупреждения специалистов не оказались достаточными для того, чтобы граждане поверили в огромный риск и опасность, перед которой стоит страна.

По словам Тикарадзе, во вторник, 24 августа, на межведомственном координационном совете будут рассмотрены возможные дополнительные ограничительные мероприятия. На этой неделе также будет рассмотрен вопрос определения и внесения в протокол группы, которая будет вакцинирована третьей дозой. По словам Тикарадзе, подобное изменение уже вошло в мировые протоколы.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (801)

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