Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Еще один полевой госпиталь для пациентов с COVID открылся в столице Грузии - он расположен на улице Кавтарадзе, заявила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Этот полевой госпиталь сможет принять около 200 пациентов, и он полностью оснащен аппаратами для кислорода. Госпиталь начал прием пациентов уже с 22 августа.

По словам Тикарадзе, в госпитальном секторе страны мест больше нет и особо критическое положение наблюдается в Тбилиси.

"У нас в госпитальном секторе нет мест. Исходя из этого, мы стараемся использовать любой ресурс, в том числе и полевые госпитали. Подобное планирование идет и в региональном ключе. На этом этапе нужно отметить, что в Тбилиси особо критическое положение", - подчеркнула Тикарадзе.

На сегодняшний день полевые госпитали открыты в трех местах Тбилиси – в Дигоми (в олимпийской деревне – ред.), Самгори и на улице Кавтарадзе. Впервые полевой госпиталь в Грузии начал прием пациентов 18 августа. По последней информации, в них уже лечатся около 90 пациентов.

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