Египет объявил о начале четвертой волны COVID-19

По заявлению властей, они предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, но население не послушалось

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Египетские власти объявили о вступлении в четвертую волну коронавируса. Об этом заявил советник президента Мухаммад Таг эд-Дин.

"Мы вступили в четвертую волну коронавируса. Число заболевших с каждым днем увеличивается, после того как мы достигнем пика волны, цифры пойдут на спад", - сказал Таг эд-Дин в эфир телеканала Shams.

По словам Таг эд-Дина, у множества новых пациентов состояние легкое и среднее, однако с увеличением числа зараженных возрастет необходимость в госпитализации. Чиновник подчеркнул, что власти предупреждали граждан о необходимости избегать массовых собраний, в том числе по случаю религиозных праздников, а также концертов на несколько тысяч зрителей.

"Болезнь никуда не пропала", - подчеркнул он.

По статистике Минздрава Египта, за последние сутки зарегистрированы 184 новых случая коронавируса, скончались 8 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зафиксированы более 286 тысяч случаев заболевания, скончались более 16 тысяч человек.

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