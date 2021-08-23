COVID–статистика: Грузия на пике четвертой волны коронавируса

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 831

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу - за последние сутки сделано 22 875 тестов на коронавирус и выявлено 2 354 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксированоса 517 098 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 200 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 453 488 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 831.

Из 2 354 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 942 случая, Аджарии – 368, Имерети – 316, Квемо Картли – 108, Шида Картли – 108, Гурия – 64, Самегрело - Земо Сванети – 156, Кахети – 166, Мцхета-Мтианети – 33, Самцхе-Джавахети – 75, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 18.

На данный момент в Грузии 56 753 активных случая, из них 7 400 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 557 пациентов тяжелое, из них 361 подключен к аппарату искусственного дыхания. 3 346 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 46 007 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 125 человек, а в самоизоляции – 55 323.

Показатель положительности по данным на 22 августа составляет 10.29%, за две недели – 10.94%, за семь дней – 10.80%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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