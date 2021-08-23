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Эпидемия коронавируса - девушка в маске

Имнадзе: локдауна не будет, а ограничения – да

© Sputnik / Alex Shlamov
COVID-19
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (804)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/COVID-19/20210823/252654165/Imnadze-Lokdauna-ne-budet-a-ogranicheniya--da.html

Эпидемиологи в который раз призывают население воздержаться от проведений массовых мероприятий и идти вакцинироваться

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Введение локдауна в Грузии не планируется, однако рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Скорая помощь 112 - станция скорой медицинской помощи
© Sputnik / STRINGER
COVID–статистика: Грузия на пике четвертой волны коронавируса

"На координационном совете вопрос локдауна не рассматривается. Но рассматривается вопрос того, что будут добавлены ограничения, которые не скажутся губительно на экономике страны", - отметил медик.

Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджарии, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах.

Сегодня Имнадзе побывал в Кахети и ознакомился с эпидположением в регионе. По его словам, первичное здравоохранение и госпитальный сектор должны быть готовы к ожидаемой нагрузке. По его словам, в Кахети низкий показатель вакцинации. Врач призвал местных жителей к активности.

"Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и разумность, перенести сейчас большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого", - отметил Имнадзе.

Грузия переживает четвертую самую сложную волну распространения коронавируса. В стране за последние сутки выявлено 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.

Власть призывает граждан к активной вакцинации. По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (804)
Теги:
Грузия, Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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