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Тренировка сборной Грузии по регби

Большая игра для маленьких: в одном из детсадов в Тбилиси появился мини-стадион для регби

photo: Georgian Rugby / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (725)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201014/249709106/Bolshaya-igra-dlya-malenkikh-v-odnom-iz-detsadov-v-Tbilisi-poyavilsya-mini-stadion-dlya-regbi.html

Регби - самый популярный в Грузии после футбола вид спорта, похоже, детей будут приучать играть в него сызмальства, а это значит, что у сборной Грузии будет расти достойная смена

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Во дворе столичного детского сада №156 в Тбилиси обустроили первый мини-стадион для регби, сообщается на сайте Агентства по управлению детскими садами мэрии столицы.

Столовая комната в одном из детских садов
© Sputnik / STRINGER
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Проект был реализован Агентством по управлению детскими садами, поэтому на открытии присутствовал глава ведомства Кахабер Гванцеладзе.

"Мы реализовали важный проект в детском саду №156 в Исанском районе - впервые в Грузии на территории дошкольного учреждения появился мини-стадион для регби. Этот проект также внесет некоторые новшества в методологию, так как мы запланировали обучить персонал правилам этого вида спорта, чтобы они могли проводить спортивные занятия в саду и сделать так, чтобы дети полюбили регби. У нас есть большое желание реализовать аналогичный проект и в других детских садах", - сказал Гванцеладзе.

Автор идеи - мажоритарный депутат городского собрания от Исанского района Ираклий Абусеридзе. Он также присутствовал на открытии мини-стадиона и подарил воспитанникам детсада мячи для регби.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (725)


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