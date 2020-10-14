Большая игра для маленьких: в одном из детсадов в Тбилиси появился мини-стадион для регби

Регби - самый популярный в Грузии после футбола вид спорта, похоже, детей будут приучать играть в него сызмальства, а это значит, что у сборной Грузии будет расти достойная смена

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Во дворе столичного детского сада №156 в Тбилиси обустроили первый мини-стадион для регби, сообщается на сайте Агентства по управлению детскими садами мэрии столицы.

Проект был реализован Агентством по управлению детскими садами, поэтому на открытии присутствовал глава ведомства Кахабер Гванцеладзе.

"Мы реализовали важный проект в детском саду №156 в Исанском районе - впервые в Грузии на территории дошкольного учреждения появился мини-стадион для регби. Этот проект также внесет некоторые новшества в методологию, так как мы запланировали обучить персонал правилам этого вида спорта, чтобы они могли проводить спортивные занятия в саду и сделать так, чтобы дети полюбили регби. У нас есть большое желание реализовать аналогичный проект и в других детских садах", - сказал Гванцеладзе.

Автор идеи - мажоритарный депутат городского собрания от Исанского района Ираклий Абусеридзе. Он также присутствовал на открытии мини-стадиона и подарил воспитанникам детсада мячи для регби.