Куда пойти в Тбилиси на выходные: ярмарки, драмтерапия и театр под открытым небом

Поэтому сегодня, как никогда раньше, нам нужны положительные эмоции. Так что обязательно вооружаемся масками, перчатками, санитайзерами и, разумеется, соблюдая соцдистанцию, проводим уикенд интересно. Не болейте - ни душой, ни телом!
Театр
Что: спектакль "Эфория"
Где: Театр пантомимы (пр. Руставели, 37)
Когда: 16, 17 октября, 20:00
Пока театры в стране не открылись, да и откроются, похоже, еще не скоро, самые предприимчивые коллективы начали давать представления под открытым небом. Тбилисский Театр пантомимы имени Амирана Шаликашвили предлагает зрителям премьерный показ спектакля "Эйфория". Постановка о любви, судье и самом главном жизненном выборе.
Что: Лекция об "Эротике и грузинском театре"
Где: Stamba Hotel (ул. Костава, 14)
Когда: 18 октября, 19:00
Очень занятную лекцию об "Эротике и грузинском театре" проведет театровед Николоз Цулукидзе. Интересно, что возрастного ограничения на мероприятии нет, и количество мест ограничено.
Что: спектакль "Парадисо"
Где: Театр движения (пр. Агмашенебели, 182)
Когда: 18 октября, 20:00
Paradiso - это трогательный спектакль о троих обитателях дома престарелых, о Пипо, Ишае, сэре Роберте и сиделке Боните. По сюжету постановки, пожилые люди пытаются сочинять музыку, используя самые разные предметы, но сталкиваются с некоторыми препятствиями. Одним словом, будет грустно и весело. Представление пройдет во дворе театра.
Выставки
Что: выставка "Самоизоляция"
Где: Stamba Hotel (ул. Костава, 14)
Когда: 17 октября
Экспозиция расскажет о том, что сейчас происходит в мире, как люди относятся к глобальному кризису - COVID-19, а главное, что происходит с искусством и художниками во время пандемии.
Где: Silk Factory Studio (ул. Костава,69)
Когда: 16-18 октября
Персональная выставка художника Давида Якобидзе пройдет в открытом пространстве. Это даст возможность насладиться искусством в атмосферном месте и приятным, теплым осенним вечером одновременно.
Что: выставка "Абсолютная погрешность"
Где: "Карвасла" (ул. Сиони, 8)
Когда: до 30 октября
Тбилисский исторический музей представляет выставку "Абсолютная погрешность", победившую в кураторском конкурсе Галереи современного искусства. На экспозиции вы увидите "перевод" внутренних переживаний и мыслей на язык искусства.
Интересные вылазки
Где: Фабрика (ул. Э. Ниношвили, 8)
Когда: 17, 18 октября
Мероприятие для тех, кто устал и хочет просто отдохнуть в компании приятных людей в расслабляющей обстановке. На "Фабрике" вас будут ожидать традиционное грузинское застолье, горячие напитки, гамбургеры, турниры по пиво-понгу, "Мортал Комбат" и многое другое.
Что: пешая прогулка по Тбилиси
Где: собираются в Пушкинском сквере
Когда: 17, 18 октября, 12:00
Ловите бесплатный пеший поход по грузинской столице! Ну как бесплатный. Понятно, что гиды в пору пандемии очень страдают из-за кризиса и ограничений, поэтому они предлагают альтернативный способ оплаты - платите, сколько можете и сколько пожелаете. Поверьте, в Тбилиси есть немало красивых и любопытных мест, в которые вы еще не заглядывали.
Что: осенний воркшоп
Где: Винзавод (ул. В. Петриашвили, 1)
Когда: 17 октября, 13:00
Дети тоже устали от обыденности и изоляции, им тоже нужны эмоции и волшебство. Поэтому мастер-класс по изготовлению осенних листьев - отличная возможность им это подарить.
Что: Тбилисский уличный маркет
Где: пр. Ш. Руставели
Когда: 17, 18 октября
Тбилисский уличный маркет – это то событие, где можно объединить приятное с полезным: прогуляться, подышать свежим воздухом и найти себе что-то новое, красивое, оригинальное.
Что: воркшоп по фотографии на пленку
Где: "Фабрика" (ул. Э. Ниношвили, 8)
Когда: 17 октября, 17:00
Если вы любите фотографировать на пленку, то это мероприятие для вас. Как бонус - прогулка по осеннему Тбилиси, общение с коллегами по хобби и другие подарки.
Музыка
Что: концерт Ираклия Пирцхалава и Мастера
Где: The Bridge Hostel
Когда: 17 октября, 21:00
Когда вы были в последний раз на концерте? Вот и мы не помним, поэтому предлагаем пойти на концерт известных певцов, чтобы вспомнить, каково это было веселиться до пандемии.
Что: драмтерапия
Где: Drum School (пр. Агмашенебели, 106)
Когда: 17 октября
Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении только положительных эмоций. Драмтерапия - это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.
Что: терапия Киртан
Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)
Когда: 18 октября, 19:00
Киртан - это форма духовной практики, во время которой участники вместе воспевают мантры, играют на музыкальных инструментах, познают себя. Если у вас есть cвой музыкальный инструмент, смело берите с собой.