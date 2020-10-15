Куда пойти в Тбилиси на выходные: ярмарки, драмтерапия и театр под открытым небом

Грузия, как и весь мир, сейчас переживает нелучшие времена. Вторая волна пандемии коронавируса напугала людей еще больше, чем первая. В стране вводятся новые ограничения, а население привыкает жить с COVID-19

Поэтому сегодня, как никогда раньше, нам нужны положительные эмоции. Так что обязательно вооружаемся масками, перчатками, санитайзерами и, разумеется, соблюдая соцдистанцию, проводим уикенд интересно. Не болейте - ни душой, ни телом!

Театр

photo: Ani Chagelishvili / FB Актриса театра пантомимы

Что: спектакль "Эфория"

Где: Театр пантомимы (пр. Руставели, 37)

Когда: 16, 17 октября, 20:00

Пока театры в стране не открылись, да и откроются, похоже, еще не скоро, самые предприимчивые коллективы начали давать представления под открытым небом. Тбилисский Театр пантомимы имени Амирана Шаликашвили предлагает зрителям премьерный показ спектакля "Эйфория". Постановка о любви, судье и самом главном жизненном выборе.

© photo: Sputnik / Alexander Wilf Ночной клуб

Что: Лекция об "Эротике и грузинском театре"

Где: Stamba Hotel (ул. Костава, 14)

Когда: 18 октября, 19:00

Очень занятную лекцию об "Эротике и грузинском театре" проведет театровед Николоз Цулукидзе. Интересно, что возрастного ограничения на мероприятии нет, и количество мест ограничено.

FB / Movement Theatre Представление Paradiso Театра движения

Что: спектакль "Парадисо"

Где: Театр движения (пр. Агмашенебели, 182)

Когда: 18 октября, 20:00

Paradiso - это трогательный спектакль о троих обитателях дома престарелых, о Пипо, Ишае, сэре Роберте и сиделке Боните. По сюжету постановки, пожилые люди пытаются сочинять музыку, используя самые разные предметы, но сталкиваются с некоторыми препятствиями. Одним словом, будет грустно и весело. Представление пройдет во дворе театра.

Выставки

photo: Сourtesy of Nikoloz Paniashvili Tbilisi Photo Festival 2020

Что: выставка "Самоизоляция"

Где: Stamba Hotel (ул. Костава, 14)

Когда: 17 октября

Экспозиция расскажет о том, что сейчас происходит в мире, как люди относятся к глобальному кризису - COVID-19, а главное, что происходит с искусством и художниками во время пандемии.

© photo: Sputnik / Sergey Piatakov Московский государственный институт имени В. И. Сурикова

Что: выставка Давида Якобидзе

Где: Silk Factory Studio (ул. Костава,69)

Когда: 16-18 октября

Персональная выставка художника Давида Якобидзе пройдет в открытом пространстве. Это даст возможность насладиться искусством в атмосферном месте и приятным, теплым осенним вечером одновременно.

photo: Geoscovery / FB Карвасла - Тбилисский исторический музей им. И. Гришашвили

Что: выставка "Абсолютная погрешность"

Где: "Карвасла" (ул. Сиони, 8)

Когда: до 30 октября

Тбилисский исторический музей представляет выставку "Абсолютная погрешность", победившую в кураторском конкурсе Галереи современного искусства. На экспозиции вы увидите "перевод" внутренних переживаний и мыслей на язык искусства.

Интересные вылазки

© Sputnik / Alexander Imedashvili Творческий креативный центр Fabrika в столице Грузии

Что: атмосферные посиделки

Где: Фабрика (ул. Э. Ниношвили, 8)

Когда: 17, 18 октября

Мероприятие для тех, кто устал и хочет просто отдохнуть в компании приятных людей в расслабляющей обстановке. На "Фабрике" вас будут ожидать традиционное грузинское застолье, горячие напитки, гамбургеры, турниры по пиво-понгу, "Мортал Комбат" и многое другое.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Машины едут с площади Свободы в сторону проспекта Руставели в Тбилиси

Что: пешая прогулка по Тбилиси

Где: собираются в Пушкинском сквере

Когда: 17, 18 октября, 12:00

Ловите бесплатный пеший поход по грузинской столице! Ну как бесплатный. Понятно, что гиды в пору пандемии очень страдают из-за кризиса и ограничений, поэтому они предлагают альтернативный способ оплаты - платите, сколько можете и сколько пожелаете. Поверьте, в Тбилиси есть немало красивых и любопытных мест, в которые вы еще не заглядывали.

© Sputnik / STRINGER Прощай, осень! Тбилисский ботанический сад. Пожелтевшие листья

Что: осенний воркшоп

Где: Винзавод (ул. В. Петриашвили, 1)

Когда: 17 октября, 13:00

Дети тоже устали от обыденности и изоляции, им тоже нужны эмоции и волшебство. Поэтому мастер-класс по изготовлению осенних листьев - отличная возможность им это подарить.

Что: Тбилисский уличный маркет

Где: пр. Ш. Руставели

Когда: 17, 18 октября

Тбилисский уличный маркет – это то событие, где можно объединить приятное с полезным: прогуляться, подышать свежим воздухом и найти себе что-то новое, красивое, оригинальное.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Компактный фотоаппарат Leica: Тбилисская Неделя моды - 17-й сезон

Что: воркшоп по фотографии на пленку

Где: "Фабрика" (ул. Э. Ниношвили, 8)

Когда: 17 октября, 17:00

Если вы любите фотографировать на пленку, то это мероприятие для вас. Как бонус - прогулка по осеннему Тбилиси, общение с коллегами по хобби и другие подарки.

Музыка

Что: концерт Ираклия Пирцхалава и Мастера

Где: The Bridge Hostel

Когда: 17 октября, 21:00

Когда вы были в последний раз на концерте? Вот и мы не помним, поэтому предлагаем пойти на концерт известных певцов, чтобы вспомнить, каково это было веселиться до пандемии.

Что: драмтерапия

Где: Drum School (пр. Агмашенебели, 106)

Когда: 17 октября

Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении только положительных эмоций. Драмтерапия - это групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.

© AFP / Stringer Люди занимаются йогой в Чжанцзяцзе, Китай

Что: терапия Киртан

Где: Tbilisi Yoga Loft (ул. Радиани, 14)

Когда: 18 октября, 19:00

Киртан - это форма духовной практики, во время которой участники вместе воспевают мантры, играют на музыкальных инструментах, познают себя. Если у вас есть cвой музыкальный инструмент, смело берите с собой.