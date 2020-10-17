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Комната с поделками в одном из детских садов

Сотрудников всех детских садов в Тбилиси проверят на наличие коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2423)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201017/249732507/Sotrudnikov-vsekh-detskikh-sadov-v-Tbilisi-proveryat-na-nalichie-koronavirusa.html

В детских садах Тбилиси с момента их открытия коронавирус был подтвержден у 18 сотрудников и семи воспитанников

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Из-за коронавируса в Тбилиси уже закрылось 25 детских садов, поэтому принято решение проверить сотрудников всех воспитательных учреждений на наличие инфекции, заявил глава Агентства детских садов Тбилиси Кахабер Гванцеладзе в эфире Первого канала.

В Грузии продолжает расти число зараженных коронавирусом. С момента открытия детсадов 12 октября в стране зафиксировано 4 013 случаев COVID-19. В детских садах Тбилиси за этот период коронавирус был подтвержден у 18 сотрудников и семи воспитанников.

Здание Первой тбилисской гимназии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии одна за другой стали закрываться школы и детские сады

"По итогам обсуждения с Центром контроля заболеваний мы решили в ближайшее время начать тестирование всех 11 тысяч сотрудников детских садов на коронавирус. На первом этапе будет использован метод случайной выборки и тест проведут 16% от общего числа сотрудников, а после пройдут тестирование остальные сотрудники – как воспитатели, так и администрация и техперсонал", – заявил Гванцеладзе.

В столице насчитывается около 180 государственных детских садов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии к 17 октября общее количество выявленных случаев коронавируса в стране составляет 16 285. Вылечились 7 827 пациентов. Скончались 128.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2423)
Теги:
Тбилиси, Грузия, Коронавирус COVID-2019, Детский сад


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