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Тбилисская телевышка в цветах флага Азербайджана

Тбилисскую телевышку подсветят в цвета азербайджанского флага

photo: Tbilisi City Hall
Тбилиси
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (103)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201018/249738701/Tbilisskuyu-televyshku-podsvetyat-v-tsveta-azerbaydzhanskogo-flaga.html

Тбилисская телевизионная башня часто подсвечивается в цвета национальных флагов разных стран мира в дни государственных праздников

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Тбилисскую телевышку подсветят в цвета флага Азербайджана по случаю Дня независимости республики, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

По их словам, с просьбой подсветить башню в мэрию обратилось посольство Азербайджана в Тбилиси.

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photo: courtesy of Azerbaijan Highway State Agency
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"18 октября страна отмечает День независимости. Мэрия Тбилиси традиционно освещает Тбилисскую телебашню в цвета государственных флагов дружественных стран и стран-партнеров в честь Дня независимости и других важных дат", - говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

В этом году башня была освещена цветами флагов Бразилии, Туркменистана, Сан-Марино, Швейцарии, Франции, Италии, Ливии, Англии, Армении, США и Германии.

Тбилисская телевизионная башня часто подсвечивается в цвета национальных флагов разных стран мира в дни государственных праздников или же в момент траура в знак солидарности.

Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (103)


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