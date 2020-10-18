Тбилисскую телевышку подсветят в цвета азербайджанского флага

Тбилисская телевизионная башня часто подсвечивается в цвета национальных флагов разных стран мира в дни государственных праздников

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Тбилисскую телевышку подсветят в цвета флага Азербайджана по случаю Дня независимости республики, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

По их словам, с просьбой подсветить башню в мэрию обратилось посольство Азербайджана в Тбилиси.

"18 октября страна отмечает День независимости. Мэрия Тбилиси традиционно освещает Тбилисскую телебашню в цвета государственных флагов дружественных стран и стран-партнеров в честь Дня независимости и других важных дат", - говорится в сообщении мэрии Тбилиси.

В этом году башня была освещена цветами флагов Бразилии, Туркменистана, Сан-Марино, Швейцарии, Франции, Италии, Ливии, Англии, Армении, США и Германии.

Тбилисская телевизионная башня часто подсвечивается в цвета национальных флагов разных стран мира в дни государственных праздников или же в момент траура в знак солидарности.