Полиция продолжает проверку пассажиров метро на соблюдение правил

Сотрудники полиции контролируют соблюдение масочного и дистанционного режима в тбилисском метрополитене

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии продолжают интенсивный мониторинг станций метро. Их главная задача - следить за выполнением правил и рекомендаций против распространения COVID-19, говорится на странице ведомства.

На всех станциях метро столицы для обеспечения безопасности граждан инспекторы проверяют наличие масок и соблюдение правил.

В случае необходимости патрульные выдают гражданам маски и контролируют внутреннюю часть метро.

МВД призывает граждан носить маски, держаться на максимально возможной дистанции друг от друга и подчиняться указаниям сотрудников патрульной полиции, говорится в заявлении.