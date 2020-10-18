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Городской транспорт. Станция метро Вокзальная площадь. Полиция дежурит у входа в масках

Полиция продолжает проверку пассажиров метро на соблюдение правил

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Коронавирус в Грузии: последние новости (2430)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201018/249738820/Politsiya-prodolzhaet-proverku-passazhirov-metro-na-soblyudenie-pravil.html

Сотрудники полиции контролируют соблюдение масочного и дистанционного режима в тбилисском метрополитене

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии продолжают интенсивный мониторинг станций метро. Их главная задача - следить за выполнением правил и рекомендаций против распространения COVID-19, говорится на странице ведомства.

Врач Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia / FB
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На всех станциях метро столицы для обеспечения безопасности граждан инспекторы проверяют наличие масок и соблюдение правил.

В случае необходимости патрульные выдают гражданам маски и контролируют внутреннюю часть метро.

МВД призывает граждан носить маски, держаться на максимально возможной дистанции друг от друга и подчиняться указаниям сотрудников патрульной полиции, говорится в заявлении.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2430)


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