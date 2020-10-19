В Тбилиси началась закладка Центрального парка

Парк, работы по закладке которого начинаются с сегодняшнего дня, раскинется на 36 гектарах на месте прежнего ипподрома и станет одним из самых больших в столице

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Тбилиси начинается закладка нового Центрального парка на месте бывшего ипподрома.

Это один из крупнейших проектов, которые начинает осуществлять мэрия столицы в целях улучшения экологической ситуации в городе.

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Территорию в 36 гектаров Фонд Карту, принадлежащий председателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардеру Бидзине Иванишвили, выкупил у частного владельца и безвозмездно передал городу. На обустройство нового парка Фонд выделяет несколько десятков миллионов лари.

photo: Kakha Kaladze / FB Проект нового центрального парка в Тбилиси

Территория будущего парка будет разделена на 26 зон. На мультифункциональном пространстве предусмотрено обустройство образовательного центра, ботанического сада, японского и французского сада. На территории парка разместят фонтан и амфитеатр, спортивную зону, здесь появится самый большой в Тбилиси скейтпарк.

Предусмотрены лесные зоны, пространства для прогулки животных, панорамная платформа, искусственное озеро, пешеходный мост, два тоннеля, парк веревок и зиплайн - экстремальный спуск на стальных канатах. Планируются велосипедные тропинки, пространства для стритбола, зоны для пикников и скалолазания. Вокруг Центрального парка будут обустроены три автостоянки.

Презентация проекта Центрального парка состоялась 6 октября, за несколько недель до парламентских выборов, что дало повод оппозиции обвинить правящую партию "в предвыборном трюке".

Один из авторов генерального плана землепользования Тбилиси, директор компании "Сити институт" Мамука Салуквадзе призвал всех не политизировать эту тему.

"Как для "Грузинской мечты" существуют выборы, так и для оппозиции… Произошел хороший факт, признаем это, потому что в будущем этим воспользуются как представители оппозиции, так и правящей партии. Абсолютно нет необходимости политизировать эту тему", - сказал Салуквадзе журналистам.

По его словам, было бы хорошо, если бы и другие бизнесмены передали столице под парки территории, собственниками которых являются.