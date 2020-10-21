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Здание мэрии Тбилиси

В Тбилиси в сервис-центрах начнут контролировать поток посетителей

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Мэрия Тбилиси принимает дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса в столице, в которой в последнее время фиксируется самый высокий суточный показатель инфицирования

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, в городских сервис-центрах будут управлять потоком посетителей, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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Во избежание заражения в здание сервис-центров будут впускать определенное количество людей и обязательно с соблюдением социальной дистанции.

По словам Каладзе, помимо управления очередями, гражданам, у которых не будет медицинских масок, они будут выдаваться на месте.

"У меня будет такая просьба, чтобы все было в порядке – соблюдать очередь и всем, у кого не будет масок, раздавать их. Мы должны позаботиться о здоровье граждан, а так же о тех, кто  их обслуживает", – заявил Каладзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вместе с этим мэр поручил своему заместителю Илье Элошвили раздавать медицинские маски в бесплатных столовых.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 351, скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране на сегодняшний день выявлено 21 208 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 337 человек, с начала пандемии вылечились 9 003 пациента. Скончались 172.

Вчера суточный показатель инфицированных в стране составлял 1 194, скончались 15 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

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Новости Тбилиси сегодня (729)


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