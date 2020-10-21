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Пассажиры в автобусе в масках - пандемия коронавируса

В мэрии посчитали, сколько людей нарушили масочный режим в общественном транспорте

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Городские власти призывают жителей столицы обязательно носить маски, как в закрытом, так и открытом пространстве, а также соблюдать все другие рекомендации эпидемиологов

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. В тбилисском общественном транспорте было зафиксировано более 2,3 тысячи нарушений масочного режима. Об этом на заседании городского правительства рассказал столичный мэр Каха Каладзе.

Градоначальник еще раз призвал всех граждан носить маски и соблюдать все другие рекомендации эпидемиологов.

"Что касается микроавтобусов, без масок ими управляли 24 водителя. За чем последовало строгое реагирование от соответствующих служб. В отношении этих нарушителей приняты соответствующие санкции. Они должны знать о том, какую большую ответственность несут – перевозят ежедневно огромное количество людей", – заявил Каладзе.

По словам мэра, еще 224 гражданина пытались проехать в микроавтобусах без маски, на что так же моментально среагировали соответствующие службы. Еще больше жителей столицы пытались проехать без масок на автобусах – 2 088 человек. Приблизительно 1,5 тысячи гражданам было вынесено предупреждение, а 116 раз автобусы просто отказывались двигаться с места потому, что внутри были люди без масок.

"Я хочу поблагодарить тех людей, которые помогают нашим сотрудникам и соблюдают правила. Большая часть пассажиров были очень критично настроены в отношении тех, кто не одевал маску. Так был зафиксирован 21 случай вызовов патруля. Мы продолжим мониторинг по всем направлениям и постараемся соблюдать безопасность здоровья друг друга", – сказал Каладзе.

Контроль масочного режима осуществляется и в столичном метро, а также на территории аграрных рынков и торговых центров по всей Грузии.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2474)


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