В Тбилиси появятся новые маршруты общественного транспорта

Мэрия столицы продолжает обновлять автопарк - завезена очередная партия новых комфортабельных автобусов и микроавтобусов, которые скоро появятся на улицах города

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Городской автопарк Тбилиси пополнится новыми автобусами и микроавтобусами, об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе.

По его словам, скоро появятся новые маршруты, которые сделают город более доступным для его жителей.

"Мы на днях проведем презентацию новых маршрутов - под какими номерами и по каким направлениям будут перемещаться автобусы. Все это делается для того, чтобы создать больший комфорт для граждан", - подчеркнул Каладзе.

Презентация новых маршрутов состоится в пятницу, 23 октября.

На сегодняшний день по Тбилиси курсируют 600-650 муниципальных автобусов. Из них 183 - новые, марки MAN. Они экологически более чистые и адаптированные для лиц с ограниченными возможностями.

В день тбилисские автобусы преодолевают в общей сложности 109,5 тысячи километров, останавливаясь более чем на 1,8 тысячи остановках.

На сегодняшний день жителей и гостей Тбилиси также обслуживают порядка 1,8 тысячи микроавтобусов.