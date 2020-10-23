В автобусном парке Тбилиси пополнение

На улицах столицы с завтрашнего дня появятся еще 126 новых комфортабельных 12-метровых автобусов марки BMC

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. На улицах Тбилиси появятся еще 126 новых современных автобусов - их презентовал в пятницу мэр столицы Каха Каладзе.

photo: courtesy of Tbilisi City Hall Презентация новых 12-метровых автобусов марки BMC

В центре города на обозрение горожан были выстроены зеленые 12-метровые автобусы марки BMC.

"Я счастлив, как мэр и как рядовой житель этого города, что осуществляется эта реформа. И общественный транспорт будет доступным для всех, будет самым быстрым и самым комфортным", - подчеркнул Каладзе в ходе презентации.

Представители городского правительства не раз подчеркивали, что самым приоритетным направлением для них является развитие общественного транспорта. Каладзе подчеркнул, что все делается для того, чтобы жители города делали выбор в пользу автобусов и метро, а не личных автомобилей. Поэтому город пополняется все новыми современными комфортабельными автобусами, ремонтируются старые станции метро и вагоны поездов. Именно это, по мнению городских властей, поможет избавить столицу от пробок и загазованности.

С завтрашнего дня по Тбилиси будут курсировать до 800 муниципальных автобусов.

В день тбилисские автобусы преодолевают в общей сложности 109,5 тысячи километров, останавливаясь более чем на 1,8 тысячи остановках, перевозя десятки тысяч пассажиров.