В Тбилиси открывается первый транзитный автобусный коридор

В столице создаются десять скоростных транзитных автобусных коридоров, которые позволят максимально сократить путь с одного конца города в другой

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Первый транзитный автобусный коридор будет запущен в столице 24 октября, а всего разрабатывается десять таких коридоров, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.

В автобусном парке Тбилиси пополнение>>

С запуском новой автобусной сети среднее время ожидания сократится до семи минут, а вместимость автобусов увеличится в 2,5 раза.

Этот проект сокращает не только время ожидания, но и время в пути, отметил Хмаладзе. Важно, что оплата проезда автобусах и маршрутках на новых маршрутах будет возможна только картой в начале поездки. А очереди маршруток будут контролироваться с помощью современных систем GPS и подсчета пассажиров.

Транзитные коридоры пролягут по основным улицам Тбилиси. В частности, первый коридор протянется по улице Анны Политковской, проспекту Важа-Пшавела, проспекту Чавчавадзе, проспекту Руставели, улице Горгасали, проспекту Монаха Габриэля Салоси.

Второй коридор проляжет по Университетской улице, проспекту Важа-Пшавела, проспекту Пекина, проспекту Руставели, улице Горгасали, Московскому проспекту.

Третий коридор будет включать улицу Тамарашвили, проспект Чавчавадзе, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, Московский проспект.

Четвертый коридор будет включать проспект Чавчавадзе, проспект царицы Тамар, улицу Дадиани, улицу Хизанишвили.

Пятый коридор будет включать проспект Важа-Пшавела, проспект Пекина, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, проспект монаха Габриэля Салоси.

Шестой коридор будет включать Университетскую улицу, проспект Руставели, проспект царицы Кетеван, улицу Джавахети, улицу Купрадзе.

Седьмой коридор будет включать улицу Хизанишвили, проспект Гурамишвили, проспект Церетели, проспект Руставели, улицу Горгасали, улицу Джавахети, улицу Купрадзе.

Восьмой коридор будет включать улицу Деметре Тавдадебули, улицу Царя Мириана, улицу Любляны, проспект Церетели, Вокзальную площадь.

Девятый коридор будет включать улицу Деметре Тавдадебули, улицу Царя Мириана, улицу Любляны, проспект Маршала Геловани, проспект Важа-Пшавела, Университетскую улицу.

Десятый коридор будет включать улицу Хизанишвили, улицу Любляны, проспект Маршала Геловани, проспект Важа-Пшавела, улицу Кавтарадзе, Университетскую улицу.

В рамках продолжающегося процесса обновления автобусного парка в столице курсируют уже 550 новых автобусов, еще будут завезены 130 12-метровых автобусов, а с 2021 года к этому числу добавятся 200 18-метровых автобусов.