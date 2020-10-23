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В Тбилиси прибыла партия новых микроавтобусов

Автопарк Тбилиси пополнился не только новыми автобусами, но и новыми микроавтобусами

photo: Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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В столицу поступила не только партия новых современных автобусов, но и 300 единиц экологически чистых микроавтобусов на дизельном двигателе. С завтрашнего дня они выйдут на линию

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. В Тбилиси сегодня состоялись сразу две транспортные презентации- мэр столицы Каха Каладзе в центре города сначала продемонстрировал колонну новых автобусов, а затем и новые микроавтобусы, которые скоро начнут курсировать по тбилисским улицам.

В автобусном парке Тбилиси пополнение>>

Тбилисская транспортная компания при поддержке Европейского банка реконструкции и развития закупила 226 единиц 12-метровых автобусов, работающих на компримированном природном газе стандарта Евро-6. 126 из них уже доставлены в столицу, а остальные поступят поэтапно к марту 2021 года.

По данным мэрии Тбилиси, новые автобусы рассчитаны на 90 пассажиров,  в них 28 сидячих мест. Автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями: в салоне есть специальное пространство, а также пандусы для того, чтобы подняться в автобус на инвалидной коляске.

Один из новых синих рейсовых автобусов MAN в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Помимо этого автобусы оборудованы современной стандартной интегрированной системой отопления, кондиционирования и вентиляции, которая рассчитана на климатические условия Тбилиси. Имеется информационная звуковая система, система внутреннего и внешнего антивандального видеонаблюдения, а также USB-зарядные устройства и технические средства для объявления названия остановки.

В сообщении отмечено, что первый поток новых автобусов будет распределен по десяти транспортным коридорам, что положит начало процессу постепенной реализации новой маршрутной схемы, разработанной компанией "Систра".

Тбилисская транспортная компания в рамках Проекта обновления городского парка закупила и ввела в эксплуатацию: 143 12-метровых автобуса MAN, 90-местный 10-метровый автобус MAN и 220 единиц 8-метрового автобуса ISUZU.

Кроме того, в рамках проекта закуплено 300 единиц экологически чистых микроавтобусов на дизельном двигателе.

Пустые улицы. Опустевший парк Рике во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным мэрии, микроавтобус рассчитан на 17 пассажиров согласно посадочным местам. Подушки безопасности предусмотрены для водителя и переднего пассажира, а трехточечные ремни безопасности установлены на всех сидениях автомобиля. Водительские и пассажирские окна открываются электронно. Микроавтобусы оборудованы системами отопления и кондиционирования, рассчитанными на климат Тбилиси, кроме того, в них есть AM / FM-радио и разъемы AUX, USB. Для полного ввода данных маршруток определено 180 календарных дней.

В 2021 году также планируется закупить для столицы 180 единиц 18-метровых автобусов.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (732)


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