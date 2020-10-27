В столице Грузии завершили реставрацию дворца царицы Дареджан

Дворец, построенный в конце XVIII века по приказу царя Картли-Кахети Ираклия II для его супруги – царицы Дареджан, обрел первозданный вид

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В грузинской столице завершена реставрация монастырского комплекса Дворца царицы Дареджан - реконструкцией памятника занимался Фонд развития Тбилиси в рамках проекта "Новый Тифлис". С результатом работ ознакомился мэр столицы Каха Каладзе.

photo: Kakha Kaladze / FB Завершилась реставрация исторического дворца царицы Дареджан

"Здесь была тяжелейшая ситуация. На выполнение работ ушло больше года. Я рад, что это пространство было полностью обновлено в рамках реставрации, и теперь у нас есть дворец Дареджан в центре города, в историческом месте, которое завтра будет принимать гостей", - сказал Каладзе.

Как отмечают в столичной мэрии, в рамках реставрационного проекта была облагорожена территория вокруг дворца. В частности, верхний и нижний дворы были выложены плиткой из натурального камня, обустроены бордюры, а также дренажные каналы с металлическими решетками и колодцами.

photo: Kakha Kaladze / FB Завершилась реставрация исторического дворца царицы Дареджан

На лужайках посажена новая растительность, обустроена система орошения. Установлены фонари, ворота и перила. В рамках реставрации также был укреплен фундамент и дренажная система дворца.

Кроме того, в рамках проекта была выполнена работа по консервации настенной росписи церкви XVIII века Спасо-Преображенского женского монастыря. Реставрационные работы проводила строительная компания "Икорта 2007". По данным мэрии Тбилиси, бюджет проекта составил 1 147 000 лари (более 310 тысяч долларов).

Дворец Дареджан ("Сачино", в переводе с грузинского "видный") стоит на Авлабарской возвышенности. Дворец построили в 1776 году по приказу царя Картли-Кахети Ираклия II для его супруги – царицы Дареджан (1734-1807). Это был богатый замок-усадьба с дворовыми службами и церковью на своей территории. В оформлении церкви использованы элементы иранской архитектуры.

Дворец и церковь были частично разрушены во время нашествия Ага Махмад Хана в конце XVIII века. После высылки царицы в Санкт-Петербург, в 1807 году, экзарх в Грузии Феофилакт открыл при храме воскресную школу и духовную семинарию. В 1824 году здесь был основан женский монастырь во имя Преображения Господня, а с 1862 года – приходское училище для детей. В 2001 году алтарь церкви был заново расписан, а в настоящее время здесь находится женский монастырь.