В Тбилиси заработают новые автобусные маршруты

Тбилисцы смогут пользоваться еще десятью транспортными маршрутами, что сделает их передвижение по городу более быстрым и удобным

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В Тбилиси с 7 ноября появятся 13 новых маршрутов общественного транспорта, об этом на заседании городского правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе.

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"24 октября у нас была презентация, на которой мы представили населению 10 новых направлений общественного транспорта. В транспортную сеть добавлено 13 новых маршрутов. Пять из них - городского значения, и восемь - локальных линий для микроавтобусов", - сказал Каха Каладзе.

Мэр отметил, что на этих маршрутах будут работать только новые машины.

С 7 ноября инфраструктура общественного транспорта пополнится 47 новыми микроавтобусами и 42 новыми автобусами.

Маршруты автобусов распределяются следующим образом: №343 Земо Поничала - поселок Вазисубани; №344 Земо Поничала - улица Бараташвили; №363 Тхинвальская - станция метро "Делиси" - Высотный корпус ТГУ; №383 Кавтарадзе - Земо Ваке - улица Бараташвили; №387 - Сабуртало - Ваке - Сабуртало.

Что касается микроавтобусов, то они будут курсировать по следующим маршрутам: №482 Ахалдаба - Цхнети; №483 Цхнети (круговая); №419 село Агараки - метро "Государственный университет"; №463 - поселок ЗаГЭС (улицы Чичинадзе и Цкитишвили); №464 - Бильфельд - улица Чиковани - Дворец спорта; №408 Поселок "Аэропорт" - поселок Алексеевка - м. Исани; №457 "Вокзальная площадь" - улица Джавахишвили - улица Бесики; №476 Метро "Государственный Университет" - улицы Анджапаридзе - Кавтарадзе - Нуцубидзе - Шартава - Вокзальная площадь.

Каха Каладзе также коснулся вопроса соблюдения гражданами ношения масок в общественном транспорте.

Так, за один день, 3 ноября, 1 489 человек попытались сесть в общественный транспорт без защитной маски, 1 567 пассажиров получили предупреждения о неправильном ношении масок. В двух случаях пришлось вызывать полицию.

Что касается микроавтобусов, то 63 человека пытались войти в маршрутки без масок, а в трех случаях были зафиксированы факты передвижения пассажиров стоя. За это нарушение водители на два дня отстранены от работы.

Мэр города еще раз призвал граждан соблюдать рекомендации и обязательно носить маски, которые являются наилучшим способом защиты от коронавируса.