13:31 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск
Презентация новых 12-метровых автобусов марки BMC

В Тбилиси заработают новые автобусные маршруты

photo: courtesy of Tbilisi City Hall
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (734)
17910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/17/249785230.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201104/249921165/V-Tbilisi-zarabotayut-novye-avtobusnye-marshruty-.html

Тбилисцы смогут пользоваться еще десятью транспортными маршрутами, что сделает их передвижение по городу более быстрым и удобным

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. В Тбилиси с 7 ноября появятся 13 новых маршрутов общественного транспорта, об этом на заседании городского правительства заявил мэр столицы Каха Каладзе.

Мэрия Тбилиси взялась помочь тем, кто во время пандемии потерял работу>>

"24 октября у нас была презентация, на которой мы представили населению 10 новых направлений общественного транспорта. В транспортную сеть добавлено 13 новых маршрутов. Пять из них - городского значения, и восемь - локальных линий для микроавтобусов", - сказал Каха Каладзе.

Мэр отметил, что на этих маршрутах будут работать только новые машины.

С 7 ноября инфраструктура общественного транспорта пополнится 47 новыми микроавтобусами и 42 новыми автобусами.

Отдых в летнюю жару - Черепашье озеро
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Мэр Тбилиси собирается озеленить 700 гектаров в столице

Маршруты автобусов распределяются следующим образом: №343 Земо Поничала - поселок Вазисубани; №344 Земо Поничала - улица Бараташвили; №363 Тхинвальская - станция метро "Делиси" - Высотный корпус ТГУ; №383 Кавтарадзе - Земо Ваке - улица Бараташвили; №387 - Сабуртало - Ваке - Сабуртало.

Что касается микроавтобусов, то они будут курсировать по следующим маршрутам: №482 Ахалдаба - Цхнети; №483 Цхнети (круговая); №419 село Агараки - метро "Государственный университет"; №463 - поселок ЗаГЭС (улицы Чичинадзе и Цкитишвили); №464 - Бильфельд - улица Чиковани - Дворец спорта; №408 Поселок "Аэропорт" - поселок Алексеевка - м. Исани; №457 "Вокзальная площадь" - улица Джавахишвили - улица Бесики; №476 Метро "Государственный Университет" - улицы Анджапаридзе - Кавтарадзе - Нуцубидзе - Шартава - Вокзальная площадь.

Один из новых синих рейсовых автобусов MAN в центре Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси появятся новые маршруты общественного транспорта

Каха Каладзе также коснулся вопроса соблюдения гражданами ношения масок в общественном транспорте.

Так, за один день, 3 ноября, 1 489 человек попытались сесть в общественный транспорт без защитной маски, 1 567 пассажиров получили предупреждения о неправильном ношении масок. В двух случаях пришлось вызывать полицию.

Что касается микроавтобусов, то 63 человека пытались войти в маршрутки без масок, а в трех случаях были зафиксированы факты передвижения пассажиров стоя. За это нарушение водители на два дня отстранены от работы.

Мэр города еще раз призвал граждан соблюдать рекомендации и обязательно носить маски, которые являются наилучшим способом защиты от коронавируса.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (734)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
Бунт во время чумы: оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться