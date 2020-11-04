Мэр Тбилиси призывает жильцов "хрущевок" к бдительности

Еще немного, и в Тбилиси начнется демонтаж "хрущевок", концепция проекта практически уже готова, а до этого мэрия советует жильцам таких домов не заключать никаких контрактов со строительными компаниями

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Строительные компании ведут переговоры с жителями аварийных домов в 3-м массиве Варкетили в обход концепции застройки, запланированной мэрией Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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"К сожалению, в Тбилиси много аварийных домов. Некоторые из них являются объектами культурного наследия. Есть обычные постройки, аварийность которых определяется по категориям. Эта проблема существует во всех районах, но, в данном случае, мы говорим о Самгорском районе, 3-м массиве Варкетили, где больше всего аварийных построек третьего и четвертого разрядов, а также некоторые пятого разряда. Концепция развития этого района уже разработана мэрией. У нас есть видение того, как развивать эти конкретные районы и что нужно построить вместо этих аварийных зданий", - сказал Каха Каладзе.

Он сообщил, что в ближайшее время концепция будет отправлена на утверждение в сакребуло (горсовет), а затем будет объявлен тендер для выявления контрактора в строительном секторе.

А до этого Каладзе призвал строительные компании воздержаться от ложных обещаний.

"Строительные компании пытаются заранее завладеть проектами, вводя население в заблуждение ложными обещаниями. Поэтому, прежде всего, я хотел бы призвать людей, которые начинают переговоры с ними на основе ложной информации и неполных данных, воздерживаться от таких действий и не наносить вред всему процессу", - сказал Каха Каладзе.

Мэр столицы советует населению не подписывать никаких контрактов со строительными компаниями до принятия городскими властями окончательного решения.

В 2018 году мэрия заявила о начале проекта по замене так называемых "хрущевок", в том числе и в Варкетили, новыми современными домами.

Срок эксплуатации жилых домов, построенных преимущественно в 1960-е годы, составляет 50 лет. Кроме того, недостатками "хрущевок" являются минимальная жилая площадь и низкие потолки. В настоящее время в Тбилиси порядка 700 зданий, срок эксплуатации которых уже истек.