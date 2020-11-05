В Тбилисском метро будут контролировать пассажиропоток в часы пик

На станциях метро "Варкетили", "Театр Ахметели", "Дидубе" и "Вокзальная площадь" в часы пик пассажиров к поездам будут пропускать в порядке очереди

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Сотрудники тбилисского метрополитена будут следить за пассажиропотоком и во время наплыва пассажиров граждан будут пропускать в порядке очереди, сообщается на сайте мэрии столицы.

Центральные и городские власти продолжают предпринимать меры по сдерживанию распространения коронавируса. В масштабах страны самая тяжелая эпидситуация на сегодняшний день в Тбилиси.

"На этом этапе данные мероприятия планируется провести на станциях "Варкетили", "Театр Ахметели", "Дидубе" и "Вокзальная площадь". Сотрудники метрополитена будут постоянно следить за потоком. Когда он будет критическим и создаст риск заражения вирусом, пассажиропоток на вход на станции будет регулироваться посредством очереди", - говорится в заявлении мэрии.

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии увеличилось на 2 401. Почти тысяча из них приходится на Тбилиси.