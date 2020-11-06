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Каха Каладзе на презентации

Мэр Тбилиси призывает жителей города поберечь себя

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Тбилиси
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (83)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201106/249949884/Mer-Tbilisi-prizyvaet-zhiteley-goroda-poberech-sebya.html

Тбилиси в последнее время стал "красной зоной" на эпидкарте страны и занимает первое место по количеству инфицированных коронавирусом

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе еще раз призвал жителей города неукоснительно соблюдать меры безопасности и выполнять рекомендации эпидемиологов, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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В Грузии за последние сутки выявили 2 775 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, большая часть из них, свыше тысячи, была зафиксирована в столице

"Как мэр хочу обратиться к тбилисцам: давайте покажем ту силу солидарности, которая всегда выделяла наш город. Сегодня солидарность нам нужна для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и здоровье близких. Мы непременно должны соблюдать все рекомендации специалистов: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и нормы гигиены", - заявил Каладзе.
Бригада Скорой медицинской помощи 112 доставляет больных коронавирусом в инфекционную больницу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новый антирекорд: количество инфицированных в Тбилиси превысило тысячу

Особо мэр выделил тех граждан, которые входят в группу риска.

"Особо хочу обратиться к пожилым людям и к нашим согражданам, у которых хронические заболевания. Прошу вас максимально воздержаться от выходов из дома, позаботьтесь о себе, тем самым позаботьтесь о безопасности ближних", - сказал Каладзе.

С этим обращением мэр Тбилиси выступил в ситуации, когда в столице проходят перманентные акции протеста, на которые собираются сотни людей, а на воскресенье намечена масштабная манифестация с участием нескольких тысяч человек. Не только политики из правящей партии, но и эпидемиологи считают, что именно они повлияли на резкое увеличение числа инфицированных.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 51 993 случая заражения. Вылечились 37 019 пациентов. Скончался 423.

Суточный показатель инфицирования превысил две тысячи, а эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех и даже пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (83)


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