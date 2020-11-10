А у нас - Новый год: в Тбилиси начали монтаж праздничной иллюминации

Установка освещения в столице продлится до середины декабря, и по-новогоднему будет освещен весь город

ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Сотрудники "Тбилсервис групп" начали монтаж новогоднего освещения в Тбилиси, сообщает мэрия Тбилиси.

Первым новогоднее настроение создали на проспекте Давида Гурамишвили. Более 100 ламп осветили территорию от кинотеатра "Сакартвело" до станции метро Сараджишвили.

Как отмечают в мэрии Тбилиси, установка освещения в столице продлится до середины декабря и по-новогоднему будет освещен весь город.

На сегодняшний день в Тбилиси, как и во всех крупных городах, действует ограничение на передвижение с 22:00 до 05:00 из-за пандемии коронавируса. Продлится ли оно до новогодней ночи, пока неизвестно.

Пик коронавируса эпидемиологи прогнозируют на середину декабря.