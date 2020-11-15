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Аллею забытых фруктов великого Тонино Гуэрра посадили в столице Грузии

"Аллею забытых фруктов" великого Тонино Гуэрра посадили в Тбилиси

photo: Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (738)
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Для того, чтобы посадить аналог "Сада забытых фруктов" в Тбилиси, жена Тонино Гуэрра передала Грузии в дар сорта саженцев, выращенных в итальянском саду

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В Тбилиси появилась еще одна зеленая зона – в Национальном ботаническом саду Грузии посадили саженцы для обустройства "Аллеи забытых фруктов" имени Тонино Гуэрра, сообщает столичная мэрия.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В мероприятии приняли участие посол Италии в Грузии Энрико Вальво, представители различных общественных сфер и потомки людей, чьими именами названы посаженные растения.

"В Италии, в регионе Эмилия-Романья, в городе Пеннабилли, друг нашей страны, итальянский поэт, драматург и сценарист Тонино Гуэрра создал "Сад забытых фруктов". В саду посадили забытые сорта растений. Вместе с тем, каждое растение названо в честь разных деятелей искусства", – говорится в сообщении.

Этот небольшой сад сразу же стал центром общественного внимания из-за своей идеи. Забытые разновидности этих растений указывают на вечность культуры и искусства, подчеркивают важность исторической памяти человечества и показывают ведущую роль современного общества в защите и уходе за флорой и фауной.

"Для того, чтобы посадить аналог "Сада забытых фруктов" в Тбилиси, жена Тонино Гуэрра – Лаура – передала Грузии в дар сорта саженцев, выращенных в итальянском саду. На следующем этапе в саду планируют посадить те сорта эндемичных растений Грузии, которые практически забыты", – говорится в сообщении.

Знаменитый сценарист, поэт Тонино Гуэрра скончался в марте 2012 года на 93-м году жизни в Италии.

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Он написал сценарии более чем к 100 фильмам, многие из которых стали классикой. Гуэрра работал с классиками мирового кинематографа, среди которых Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Андрей Тарковский, Тео Ангелопулос.

Гуэрра награжден премией американской киноакадемии "Оскар" за сценарии к фильмам "Казанова" (1966); "Фотоувеличение" ("Блоу-ап", 1967); "Амаркорд" (1976), "Ночь св. Лоренцо".

Сценарии Тонино Гуэрра восемь раз были отмечены главной наградой Каннского кинофестиваля - "Золотой пальмовой ветвью" ("Приключение", "Забриски пойнт", "Блоу-ап", "Ночь св. Лоренцо", "Амаркорд", "И корабль плывет", " Путешествие в Цитеру").

В 1995 году он был награжден премией Московского Международного Фестиваля "За вклад в мировое кино".

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (738)
Теги:
Тбилиси, Ботанический сад


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