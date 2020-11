"Аллею забытых фруктов" великого Тонино Гуэрра посадили в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В Тбилиси появилась еще одна зеленая зона – в Национальном ботаническом саду Грузии посадили саженцы для обустройства "Аллеи забытых фруктов" имени Тонино Гуэрра, сообщает столичная мэрия.

В мероприятии приняли участие посол Италии в Грузии Энрико Вальво, представители различных общественных сфер и потомки людей, чьими именами названы посаженные растения.

"В Италии, в регионе Эмилия-Романья, в городе Пеннабилли, друг нашей страны, итальянский поэт, драматург и сценарист Тонино Гуэрра создал "Сад забытых фруктов". В саду посадили забытые сорта растений. Вместе с тем, каждое растение названо в честь разных деятелей искусства", – говорится в сообщении.

Этот небольшой сад сразу же стал центром общественного внимания из-за своей идеи. Забытые разновидности этих растений указывают на вечность культуры и искусства, подчеркивают важность исторической памяти человечества и показывают ведущую роль современного общества в защите и уходе за флорой и фауной.

"Для того, чтобы посадить аналог "Сада забытых фруктов" в Тбилиси, жена Тонино Гуэрра – Лаура – передала Грузии в дар сорта саженцев, выращенных в итальянском саду. На следующем этапе в саду планируют посадить те сорта эндемичных растений Грузии, которые практически забыты", – говорится в сообщении.

Знаменитый сценарист, поэт Тонино Гуэрра скончался в марте 2012 года на 93-м году жизни в Италии.