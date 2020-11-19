С 20 ноября в одном из центральных районов Тбилиси заработает система почасовой парковки

Для легковых автомобилей в Ваке выделено 1 577 обычных парковочных мест, 47 – для людей с ограниченными возможностями и пять парковочных мест – для электромобилей

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. С пятницы 20 ноября в тбилисском районе Ваке заработает система зонально-почасовой парковки – всего на 1 629 мест, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В 2019 году пилотный проект зонально-почасовой парковки был осуществлен на двух локациях в Тбилиси – на улице Коте Апхази (бывшая Леселидзе) и на площади Орбелиани и прилегающей к ней территории. Позже эта система вступила в силу на улице Бараташвили и Пекина. Час стоянки стоит 1 лари (около 0,3 доллара).

Для легковых автомобилей в Ваке выделено 1 577 обычных парковочных мест, 47 – для людей с ограниченными возможностями и пять парковочных мест для электромобилей. Для любого человека первые 15 минут парковки в сутки бесплатны.

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.

Информационные киоски, где каждый сможет узнать подробности о системе зонально-почасовой парковки, будут расположены на улице Тамарашвили, 11; ул. Кипшидзе, 9; ул. Мишвеладзе, 2; пересечении улиц Бердзенишвили и проспекта Чавчавадзе, 62; ул. Абашидзе, 40; у Круглого сада (Мргвали баги); ул. Палиашвили, сада Гегешидзе, ул. Кекелидзе, 14.

Жителям Ваке и владельцам недвижимости необходимо зарегистрироваться на бесплатную парковку на сайте www.tp.ge.

Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.