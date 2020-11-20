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Снегоуборочная машина в пригороде Тбилиси

В окрестностях Тбилиси идет расчистка дорог от снега

photo: Tbilservice Group / FB
Тбилиси
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Темы:
Погода в Грузии (207)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201120/250103971/V-okrestnostyakh-Tbilisi-idet-raschistka-dorog-ot-snega.html

Первый снег уже создал проблемы на дорогах и в окрестностях столицы, городские власти вывели на работу снегоуборочные машины

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Вокруг Тбилиси, на дорогах, ведущих к близлежащим селам, которые включены в черту города, ведется расчистка дорог от снега и их обработка технической солью, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

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© photo: Sputnik / Elizabeth Joudro
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Техническая группа рассыпала на дорогах уже около 200 тонн технической соли.

"На всех дорогах, на всех присоединенных территориях движение автотранспорта осуществляет беспрепятственно. На месте мобилизована специальная техника, дороги расчищаются в беспрерывном режиме", – говорится в сообщении.

В случае возникновения каких-либо проблем компания "Тбилсервис групп" просит звонить на горячую линию – 2 61 90 50 или же на 2 72 22 22 (горячая линия мэрии столицы).

Синоптики 20 ноября обещают в Восточной Грузии холодную погоду, осадки, слякоть, снег, а в некоторых местах метель.

Темы:
Погода в Грузии (207)


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