В окрестностях Тбилиси идет расчистка дорог от снега

Первый снег уже создал проблемы на дорогах и в окрестностях столицы, городские власти вывели на работу снегоуборочные машины

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Вокруг Тбилиси, на дорогах, ведущих к близлежащим селам, которые включены в черту города, ведется расчистка дорог от снега и их обработка технической солью, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Техническая группа рассыпала на дорогах уже около 200 тонн технической соли.

"На всех дорогах, на всех присоединенных территориях движение автотранспорта осуществляет беспрепятственно. На месте мобилизована специальная техника, дороги расчищаются в беспрерывном режиме", – говорится в сообщении.

В случае возникновения каких-либо проблем компания "Тбилсервис групп" просит звонить на горячую линию – 2 61 90 50 или же на 2 72 22 22 (горячая линия мэрии столицы).

Синоптики 20 ноября обещают в Восточной Грузии холодную погоду, осадки, слякоть, снег, а в некоторых местах метель.