Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 25 ноября

Тбилиси
Получить короткую ссылку
1301
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250099965.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201123/250133089/Tochnyy-prognoz-pogody-na-sredu-25-noyabrya.html
Гостей и жителей грузинской столицы в среду ожидает пасмурная погода – температура воздуха достигнет 9 градусов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 25 ноября.
Солнце в Тбилиси взойдет в 08:02.
Минимальная температура будет в ночные часы – плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 9 градусов.
Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:33.