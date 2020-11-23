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Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду - набережная Куры и мост Мира

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 25 ноября

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1026)
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей грузинской столицы в среду ожидает пасмурная погода – температура воздуха достигнет 9 градусов

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Преимущественно облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 25 ноября.

Солнце в Тбилиси взойдет в 08:02.

Минимальная температура будет в ночные часы – плюс 1 градуc, а днем воздух прогреется до 9 градусов.

Закат в Тбилиси можно наблюдать в 17:33.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1026)


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