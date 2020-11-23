Дорожные работы в Тбилиси: мэрия вводит ограничения до 6 декабря

В связи с дорожными работами на одной из улиц столицы изменилась схема движения транспорта в районе Диди Дигоми

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. На улице Мухатгверди, от аллеи Агмашенебели до проспекта Царя Парнаваза и пересечения улицы 100 тысячи мучеников запланированы дорожные работы из-за чего движение транспорта будет временно ограничено, сообщает мэрия Тбилиси.

В частности, с 24 ноября по 6 декабря включительно на улице Мухатгверди временно меняется схема движения автотранспорта. Движение будет осуществляться по проспекту Царя Парнаваза, улицы Георгия Баланчини, Царя Мириана и аллею Давида Агмашенебели.

В период проведения работ также меняется маршрут движения общественного транспорта. В частности, автобус №84 будет следовать в Диди Дигоми с улицы Царя Мириана через проспект Царя Парнаваза, а затем продолжит движение по установленному маршруту.

Автобус в обратном направлении будет передвигаться по тому же маршруту.

Мэрия Тбилиси приносит свои извинения за дискомфорт.