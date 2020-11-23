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Автомобили едут по аллее Агмашенебели - выезд из Тбилиси в сторону Мцхета

Дорожные работы в Тбилиси: мэрия вводит ограничения до 6 декабря

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (741)
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В связи с дорожными работами на одной из улиц столицы изменилась схема движения транспорта в районе Диди Дигоми

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. На улице Мухатгверди, от аллеи Агмашенебели до проспекта Царя Парнаваза и пересечения улицы 100 тысячи мучеников запланированы дорожные работы из-за чего движение транспорта будет временно ограничено, сообщает мэрия Тбилиси.

Обновленный проспект Ильи Чавчавадзе в Тбилиси. Выделенные полосы для общественного транспорта
© Sputnik / Viktor Kaminsky
В Тбилиси вводятся транспортные ограничения

В частности, с 24 ноября по 6 декабря включительно на улице Мухатгверди временно меняется схема движения автотранспорта. Движение будет осуществляться по проспекту Царя Парнаваза, улицы Георгия Баланчини, Царя Мириана и аллею Давида Агмашенебели.

В период проведения работ также меняется маршрут движения общественного транспорта. В частности, автобус №84 будет следовать в Диди Дигоми с улицы Царя Мириана через проспект Царя Парнаваза, а затем продолжит движение по установленному маршруту.

Автобус в обратном направлении будет передвигаться по тому же маршруту.

Мэрия Тбилиси приносит свои извинения за дискомфорт.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (741)


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