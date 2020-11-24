Зима-холода: все фонтаны в Тбилиси отключат до весны

Ежегодно фонтаны в грузинской столице отключают в связи с наступлением холодов

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В связи с наступлением зимнего периода и снижением температуры воздуха все фонтаны в столице Грузии отключат с 25 ноября.

Как отметили в столичной мэрии, фонтаны будут отключены и их будут подготавливать для работы в следующем сезоне - это ежегодная процедура.

"Обслуживание около 50 фонтанов в столице обеспечивает ООО "Экосервис групп". Часть фонтанов находится под наблюдением районных администраций. Все они будут включены весной, после повышения температуры", - сообщили в мэрии.

В ближайшие дни температура воздуха в Тбилиси понизится – днем температура воздуха будет составлять 8-10 градусов тепла, а ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 1 градуса мороза.