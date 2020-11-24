19:52 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Фонтан и солнечная погода

Зима-холода: все фонтаны в Тбилиси отключат до весны

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Тбилиси
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201124/250150083/Zima-kholoda-vse-fontany-v-Tbilisi-otklyuchat-do-vesny.html

Ежегодно фонтаны в грузинской столице отключают в связи с наступлением холодов

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В связи с наступлением зимнего периода и снижением температуры воздуха все фонтаны в столице Грузии отключат с 25 ноября.

Как отметили в столичной мэрии, фонтаны будут отключены и их будут подготавливать для работы в следующем сезоне - это ежегодная процедура.

"Обслуживание около 50 фонтанов в столице обеспечивает ООО "Экосервис групп". Часть фонтанов находится под наблюдением районных администраций. Все они будут включены весной, после повышения температуры", - сообщили в мэрии.

В ближайшие дни температура воздуха в Тбилиси понизится – днем температура воздуха будет составлять 8-10 градусов тепла, а ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 1 градуса мороза.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться