11:56 25 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9447
  • 100 RUB4.3629
  • USD3.3193
Поиск
Недостроенные гаражи во дворе жилого дома

Каладзе распорядился демонтировать незаконные постройки в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (742)
51 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201125/250155099/Kaladze-rasporyadilsya-demontirovat-nezakonnye-postroyki-v-Tbilisi.html

Для демонтажа "архитектурных излишеств" мэрия, если встретит сопротивление владельцев, обратится за поддержкой к полиции

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вплотную занялся проблемой незаконного присвоения государственных и муниципальных земель в городе.

Праздничная иллюминация на площади Орбелиани. Новогодние украшения в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси появится новогодняя иллюминация, несмотря ни на что, обещает мэр столицы

Как заявил Каладзе на заседании городского правительства в среду, эта проблема уже приобрела систематический характер. Он поручил руководителю муниципальной инспекции Левану Джгаркава как можно скорее принять соответствующие меры в этом направлении.

"Я знаю, что на конкретных локациях выданы предупреждения демонтировать небольшие строения. Если это не было исполнено, то вы сами можете начать демонтаж. Категорически неприемлемо, чтобы кто-то присваивал государственную или муниципальную собственность", – заявил Каладзе.

Мэр призвал приступить немедленно к работам, при необходимости обратиться за помощью в министерство внутренних дел.

"У меня был разговор с министром, у вас будет поддержка, мы должны закончить это безобразие", – подчеркнул Каладзе.

С тех пор как Каладзе стал мэром, одно из главных его направлений работы – это борьба с незаконным строительством. В том числе, с 2018 года была введена новая система штрафов. В том случае, если незаконное строительство ведется на территории, которая является государственной собственностью, размер штрафа составляют 25 тысяч лари (7,5 тысячи долларов), а на территории частных владений – 20 тысяч лари (6 тысяч долларов).

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (742)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Where life begins and love never ends бразильского фотографа Giovani Dressler, ставший финалистом конкурса Agora's #BestPhotoOf2020 Award
Лучшие фото 2020 года по версии Agora Awards
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться