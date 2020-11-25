Каладзе распорядился демонтировать незаконные постройки в Тбилиси

Для демонтажа "архитектурных излишеств" мэрия, если встретит сопротивление владельцев, обратится за поддержкой к полиции

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вплотную занялся проблемой незаконного присвоения государственных и муниципальных земель в городе.

Как заявил Каладзе на заседании городского правительства в среду, эта проблема уже приобрела систематический характер. Он поручил руководителю муниципальной инспекции Левану Джгаркава как можно скорее принять соответствующие меры в этом направлении.

"Я знаю, что на конкретных локациях выданы предупреждения демонтировать небольшие строения. Если это не было исполнено, то вы сами можете начать демонтаж. Категорически неприемлемо, чтобы кто-то присваивал государственную или муниципальную собственность", – заявил Каладзе.

Мэр призвал приступить немедленно к работам, при необходимости обратиться за помощью в министерство внутренних дел.

"У меня был разговор с министром, у вас будет поддержка, мы должны закончить это безобразие", – подчеркнул Каладзе.

С тех пор как Каладзе стал мэром, одно из главных его направлений работы – это борьба с незаконным строительством. В том числе, с 2018 года была введена новая система штрафов. В том случае, если незаконное строительство ведется на территории, которая является государственной собственностью, размер штрафа составляют 25 тысяч лари (7,5 тысячи долларов), а на территории частных владений – 20 тысяч лари (6 тысяч долларов).