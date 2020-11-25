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Большая рекреационная зона восстановлена в одном из районов Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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У жителей Самгори появился большой обновленный и благоустроенный сквер, в котором смогут отдыхать и взрослые, и дети

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Городская служба охраны окружающей среды восстановила сквер на улице Такаишвили в районе Самгори на площади восемь тысяч квадратных метров, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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По словам Каладзе, это еще один шаг в улучшение экологической ситуации в городе.

"Очень важно наличие зеленых зон, их ремонт и восстановление. Сегодня мы представляем еще один проект – городская служба охраны окружающей среды осуществила восстановление сквера на улице Такаишвили на площади восемь тысяч квадратных метров", – сказал мэр.

Мэр столицы Грузии Каха Каладзе
photo: Kakha Kaladze / FB
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По словам Каладзе, в рамках проекта были обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, а также системы освещения и орошения. В сквере высажено около 484 деревьев разных видов и 62 куста.

Каладзе подчеркнул, что завершения восстановительных работ сквера очень ждало местное население.

"Мы обещаем сделать Тбилиси самым красивым, ухоженным, зеленым городом, с развитой инфраструктурой и обновленным транспортом", – подчеркнул Каладзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. А недавно мэрия Тбилиси приступила к осуществлению двух масштабных проектов – обновлению парка Ваке и закладке нового Центрального парка на территории бывшего ипподрома.

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