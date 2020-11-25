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Тбилиси без машин: каким мы его запомним

В старой части Тбилиси введены ограничения на передвижение транспорта

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201125/250157441/V-staroy-chasti-Tbilisi-vvedeny-ogranicheniya-na-peredvizhenie-transporta.html

На время ремонта на площади будет обустроен пешеходный переход, который будет контролироваться "умным светофором", а также островки безопасности

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта на площади Крцаниси в старой части Тбилиси временно ограничено из-за ремонтных работ, говорится в заявлении на сайте столичной мэрии.

Ограничения будут действовать до 30 ноября.

На площади будет обустроен пешеходный переход, который будет контролироваться "умным светофором", а также островки безопасности с элементами озеленения.

При этом, как отмечают в мэрии, для создания еще одного зеленого пространства в городе полностью будет освоена неиспользованная до сих пор территория площади Крцаниси.

Движение автотранспорта на площади будет полностью восстановлено после завершения работ.



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