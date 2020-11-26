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Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро

Белорусские машинисты могут спасти грузинское метро от застоя

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Тбилиси
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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (44)
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Профсоюз работников метрополитена бьет тревогу, призывает сократить часы работы метро и перейти на менее интенсивное движение поездов, чтобы снизить вероятность заражения машинистов коронавирусом

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Заболевших коронавирусом машинистов грузинского метрополитена в случае необходимости заменят белорусские специалисты, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.

Эпидемия коронавируса. Водитель автобуса в защитной маске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Тбилисском метрополитене работают 250 машинистов, из которых около 20 в настоящее время заражены коронавирусом и проходят соответствующее лечение. Таким образом в компании опровергли информацию профсоюзной организации "Эртоба 2013" по поводу того, что работа метрополитена под угрозой, поскольку около 20% машинистов заражены коронавирусом.

"У нас есть соглашение о взаимном сотрудничестве с Беларусью, конкретно с Минском, согласно которому в случае необходимости у нас будет возможность привезти машинистов из Беларуси. Метро не остановится и будет обслуживать население столицы", – сказал Каладзе.

По его словам, коронавирус у машинистов выявило плановое тестирование, которое периодически проводится с целью безопасности.

Ранее в Тбилисской транспортной компании заявили, что в метро ежедневно соблюдаются все меры безопасности: дезинфицируются станции метро, проверяется наличие масок у пассажиров, регулируется поток пассажиров.

Темы:
Общественный транспорт в Грузии (44)
Теги:
Грузия, Тбилиси, Беларусь, метро


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