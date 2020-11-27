Мэрия Тбилиси выделяет полмиллиона лари в помощь одиноким старикам

Старики, в особенности одинокие, наиболее уязвимая часть населения, которая больше всех нуждается в помощи в непростое время пандемии

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Для обеспечения одиноких пожилых жителей Тбилиси продуктами питания будет потрачено полмиллиона лари (более 151 тысячи долларов), заявил на брифинге мэр столицы Каха Каладзе.

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"Мы нашли возможность выделить полмиллиона лари, чтобы помочь продуктами питания одиноким социально незащищенным старикам", - заявил Каладзе.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране с 28 ноября в больших городах страны вводятся дополнительные ограничения. Именно поэтому было принято решение найти средства для того, чтобы помочь пожилым людям выжить в это трудное время, как это было сделано при первой волне коронавируса весной, отметил Каладзе.

"Аналогичной будет эта платформа и сейчас - мы обеспечим доставку продуктов питания конкретным пожилым людям, которые входят в самую уязвимую группу риска и у которых нет возможности приобрести продукты питания", - сказал Каладзе.

Полмиллиона лари на продукты одиноким старикам выделяются из резервного фонда мэрии.

Вместе с тем Каладзе отметил, что помощь в этом городским властям окажет и бизнес-сектор, который готов включиться в эту акцию солидарности.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных уже значительно превосходит четыре тысячи. Всего же с начала пандемии коронавирусом заразились более 123 тысяч человек. Среди них значительную часть составляют люди пожилого возраста.