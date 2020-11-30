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Крупная автомобильная пробка в районе Глдани

На окраине Тбилиси будет временно будет ограничено автомобильное движение

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (745)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201130/250210608/Na-okraine-Tbilisi-budet-vremenno-budet-ogranicheno-avtomobilnoe-dvizhenie.html

Движение будет ограничено конкретно близ детского развлекательного парка в связи с восстановление водосточной системы

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Со второго по пятое декабря на улице Векуа в столичном районе Глдани будет частично ограничено автомобильное движение, говорится в пресс-релизе тбилисской мэрии.

Движение будет ограничено конкретно близ детского развлекательного парка в связи с восстановление водосточной системы.

"Столичная мэрия приносит извинения за доставленный дискомфорт", - говорится в сообщении.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (745)


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