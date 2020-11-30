На окраине Тбилиси будет временно будет ограничено автомобильное движение

Тбилиси
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201130/250210608/Na-okraine-Tbilisi-budet-vremenno-budet-ogranicheno-avtomobilnoe-dvizhenie.html
Движение будет ограничено конкретно близ детского развлекательного парка в связи с восстановление водосточной системы
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Со второго по пятое декабря на улице Векуа в столичном районе Глдани будет частично ограничено автомобильное движение, говорится в пресс-релизе тбилисской мэрии.
Движение будет ограничено конкретно близ детского развлекательного парка в связи с восстановление водосточной системы.
"Столичная мэрия приносит извинения за доставленный дискомфорт", - говорится в сообщении.