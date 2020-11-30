На окраине Тбилиси будет временно будет ограничено автомобильное движение

Движение будет ограничено конкретно близ детского развлекательного парка в связи с восстановление водосточной системы

ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Со второго по пятое декабря на улице Векуа в столичном районе Глдани будет частично ограничено автомобильное движение, говорится в пресс-релизе тбилисской мэрии.

Движение будет ограничено конкретно близ детского развлекательного парка в связи с восстановление водосточной системы.

"Столичная мэрия приносит извинения за доставленный дискомфорт", - говорится в сообщении.