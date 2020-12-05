Патрульная полиция сбила женщину в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Автомобиль патрульной полиции сбил женщину на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, сообщает телеканал Formula TV.

По данным телеканала, женщина переходила на красный свет и попала под колеса на автобусной линии, где запрещено движение автомобилей, кроме скорой помощи, пожарной службы и патрульной полиции.

Женщину доставили в клинику, к расследованию инцидента подключилась прокуратура.

"На данном этапе мы проводим первичные следственные и процессуальные действия, после чего примем окончательное решение", – заявила в эфире телеканала представитель ведомства.

Уголовное дело ведется по статье "нарушение правил безопасности и эксплуатации транспорта".

Наезд на пешеходов – распространенное явление в Грузии. В период с 1 января по 30 сентября в стране было зафиксировано 802 подобных случая, в результате которых погибли 77 человек и пострадали 776.

Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, в которых погибли 337 человек и пострадали более 5 тысяч человек.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. На втором месте – превышение скорости, на третьем – несоблюдение дистанции при движении.