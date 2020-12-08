Окрестности Тбилиси очищают от снега

Выпавший снег уже создал проблемы на дорогах и в окрестностях столицы, городские власти вывели на работу снегоуборочные машины

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В окрестностях Тбилиси – в Коджори, Табахмела, Кикети, Цхнети, Дидгори, Мухатгверди – ведется расчистка дорог от снега и их обработка технической солью.

Осуществляет работы компания "Тбилсервис групп". На дорогах уже посыпали до 200 тонн технической соли. На данный момент транспорт может передвигаться на данной территории беспрепятственно.

"Тбилсервис групп" в течение двух дней в интенсивном режиме осуществляет очистительные работы на близлежащих к столице территориях. Около 200 тонн соли посыпано в Коджори, Табахмела, Кикети, Цхнети, Дидгори, Мухатгверди и в других местах. По необходимости мы осуществляем очистительные работы дорог, чтобы водители смогли безопасно передвигаться", – рассказал журналистам директор компании Давид Пачулия, ознакомившийся с работами на месте.

В Грузии держится холодная погода, местами со снегом. Синоптики прогнозируют, что такая погода с осадками продержится в течение последующих нескольких дней.

В случае возникновения каких-либо проблем компания "Тбилсервис групп" просит звонить на горячую линию – 2 61 90 50 или же на 2 72 22 22 (горячая линия мэрии столицы).