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Столовая и ее сотрудники - женщина в белом халате

Питаться в бесплатных столовых в Тбилиси будут еще 3,5 тысячи человек

© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (750)
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Мэрия Тбилиси в условиях пандемии продолжает оказывать помощь наиболее социально незащищенной части населения

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. С 2021 года к программе питания в бесплатных столовых Тбилиси подключатся еще 3,5 тысячи ожидающих бенефициаров, об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

Мэрия столицы Грузии вместе с бизнес-сектором помогает одиноким пожилым людям, а также социально незащищенным лицам
photo : Tbilisi City Hall / FB
Мэрия Тбилиси поможет пережить пандемию одиноким старикам и нуждающимся семьям

В каждом районе столицы функционируют бесплатные столовые для социально незащищенных, где нуждающиеся могут поесть или забрать еду с собой.

"Мы приняли решение обнулить количество людей, ожидающих в очереди на включение в программу… В этой трудной ситуации наша поддержка и содействие для каждого человека особенно нужны", – заявил мэр.

По словам Каладзе, на данный момент в бесплатных столовых питается до 40 тысяч человек.

Во время пандемии коронавируса и закрытия всех мест общественного питания, нуждающиеся могут забрать еду навынос.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (750)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Тбилиси, Грузия


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