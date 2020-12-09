Питаться в бесплатных столовых в Тбилиси будут еще 3,5 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. С 2021 года к программе питания в бесплатных столовых Тбилиси подключатся еще 3,5 тысячи ожидающих бенефициаров, об этом заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

В каждом районе столицы функционируют бесплатные столовые для социально незащищенных, где нуждающиеся могут поесть или забрать еду с собой.

"Мы приняли решение обнулить количество людей, ожидающих в очереди на включение в программу… В этой трудной ситуации наша поддержка и содействие для каждого человека особенно нужны", – заявил мэр.

По словам Каладзе, на данный момент в бесплатных столовых питается до 40 тысяч человек.

Во время пандемии коронавируса и закрытия всех мест общественного питания, нуждающиеся могут забрать еду навынос.