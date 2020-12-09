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Город Тбилиси в дождь - район Абанотубани, старые дома, городская архитектура

Бюджет Тбилиси в 2021 году превысит миллиард лари

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (750)
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Sputnik Грузия
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Городские власти дополнительно получат трансфер в 225 миллионов лари от центральных властей, чтобы поддержать и расширить социальные программы

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Бюджет Тбилиси в 2021 году составит более миллиарда лари.

Как заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе, проект главного финансового документа будет представлен на рассмотрение сакребуло (городское собрание – ред.) в ближайшие дни.

Мэрия столицы Грузии вместе с бизнес-сектором помогает одиноким пожилым людям, а также социально незащищенным лицам
photo : Tbilisi City Hall / FB
Мэрия Тбилиси поможет пережить пандемию одиноким старикам и нуждающимся семьям

По словам Каладзе, город получит от центральных властей трансфер в 225 миллионов лари (70,3 миллиона долларов) и в итоге он составит 1 миллиард 50 миллионов.

"Мы представим проект бюджета в размере 1 миллиарда 50 миллионов лари, к которому в январе 2021 года прибавится еще 50 миллионов. В конечном итоге бюджет составит 1,1 миллиарда, что даст нам возможность осуществить разные важные проекты", – заявил Каладзе.

Приоритетными направлениями в работе мэрии Тбилиси станут инфраструктурные проекты и социальные программы. На последние будет потрачено почти 33 процента бюджетных средств, это, по словам Каладзе, 350 миллиона лари (109 миллиона долларов).

Мэрия продолжит осуществлять и далее социальные программы, в том числе программу бесплатных столовых для нуждающихся, оказание им помощи в лечении, содержать дневной центр для одиноких пожилых людей, приют для бездомных и другие программы.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (750)
Теги:
Бюджет Тбилиси, Тбилиси, Грузия


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