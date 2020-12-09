Бюджет Тбилиси в 2021 году превысит миллиард лари

Городские власти дополнительно получат трансфер в 225 миллионов лари от центральных властей, чтобы поддержать и расширить социальные программы

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Бюджет Тбилиси в 2021 году составит более миллиарда лари.

Как заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе, проект главного финансового документа будет представлен на рассмотрение сакребуло (городское собрание – ред.) в ближайшие дни.

По словам Каладзе, город получит от центральных властей трансфер в 225 миллионов лари (70,3 миллиона долларов) и в итоге он составит 1 миллиард 50 миллионов.

"Мы представим проект бюджета в размере 1 миллиарда 50 миллионов лари, к которому в январе 2021 года прибавится еще 50 миллионов. В конечном итоге бюджет составит 1,1 миллиарда, что даст нам возможность осуществить разные важные проекты", – заявил Каладзе.

Приоритетными направлениями в работе мэрии Тбилиси станут инфраструктурные проекты и социальные программы. На последние будет потрачено почти 33 процента бюджетных средств, это, по словам Каладзе, 350 миллиона лари (109 миллиона долларов).

Мэрия продолжит осуществлять и далее социальные программы, в том числе программу бесплатных столовых для нуждающихся, оказание им помощи в лечении, содержать дневной центр для одиноких пожилых людей, приют для бездомных и другие программы.