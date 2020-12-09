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ремонт дорог в Тбилиси

Дорожные работы с уголовным уклоном – мэр Тбилиси обвиняет подрядчика в халатности

© photo: Sputnik
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (751)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201209/250290240/Dorozhnye-raboty-s-ugolovnym-uklonom---mer-Tbilisi-obvinyaet-podryadchika-v-khalatnosti.html

Качеством ремонтных работ на улицах Векуа и Хизанишвили в Глдани отныне, как обещает Каха Каладзе, займется прокуратура

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В халатности при выполнении ремонтных работ на улицах Векуа и Хизанишвили в столичном районе Глдани прослеживаются следы уголовного преступления, заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каха Каладзе
photo : Government of Georgia / FB
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Летом этого года Каладзе поручил службе внутреннего аудита изучить проект, осуществленный на улицах Хизанишвили и Векуа, а именно, проверить качество выполненных работ и проектную документацию. Качество дорожных работы вызвало сомнение еще летом, когда после сильного дождя на только отремонтированной улице Хизанишвили провалился асфальт, из-за чего пришлось временно ограничить автомобильное движение.

"Было установлено, что не была заменена водосточная система, в проектной документации были серьезные недочеты и целая цепочка проблем. После завершения работ на определенном отрезке улицы Хизанишвили повредилось дорожное покрытые, из-за чего столичный бюджет понес убыток приблизительно на 85 тысяч лари (более 24,3 тысячи долларов)", – заявил Каладзе.

Восстановительные работы на улицах Векуа и Хизанишвили завершились в июне 2020 года. В ходе работ было заменено асфальтовое покрытие, коммуникации и освещения. Всего на осуществление проекта было выделено около 10 миллионов лари.

По словам Каладзе, дело будет передано Генеральной прокуратуре.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (751)
Теги:
Мэрия Тбилиси, Тбилиси, Грузия


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