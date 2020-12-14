Тбилисский театральный фестиваль пройдет онлайн и покажет бесплатные спектакли

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль пройдет в онлайн-формате с 15 по 22 декабря – виртуальные зрители смогут посмотреть спектакли бесплатно.
Постановки можно будет увидеть на официальном сайте фестиваля или на Facebook-странице. Несмотря на пандемию, организаторы подготовили насыщенную программу спектаклей грузинских и иностранных театров.
Программа
15 декабря
- "Отелло" (театр Meno Fortas, Литва)
- "Жестяной барабан" (Берлинер ансамбль, Германия)
- "Шинель" (Gecko Theatre ltd, Великобритания)
16 декабря
- "Песни Лира" (Song of the Goat Theater, Польша)
- "Восьмая жизни (для Брильки) (театр Талия, Венгрия)
17 декабря
- "О всадниках и скачущих конях" (Still House, Великобритания)
- "Самая воодушевленная и печальная история Ромео и Джульетты" (Театр Оскараса Коршуноваса, Литва)
- "Черепаха" (Театральный фонд Эмилии Романа/драматический театр имени К. Марджанишвили)
18 декабря
- "Тигр и Лев" (Баденский государственный театр, Германия/ Тбилисский театр королевского квартала)
- "Торт Лизы" (Театр Движения Кахи Бакурадзе, Грузия)
- "Конец игры" (Shaushpil, Германия)
- "Медея s01e06" (Сеть региональных театров Грузии)
- "Падение богов" (Театр имени Яна Кохановского, Польша)
19 декабря
- "Беспозвоночный" (Зугдидский драматический театр им. Ш. Дадиани)
- "No Exit" (театр юного зрителя им. Н. Думбадзе, Грузия)
20 декабря
- "Комната" (Государственный драматический театр им. В. Гуния, Грузия)
- "Несчастье" (Театр юного зрителя им. Н. Думбадзе, Грузия)
21 декабря
- "2030" Нам нечего терять" (Свободный театр, Грузия)
- "Трое в галстуке и ангел" (Телавский драматический театр им. Важа-Пшавела)
22 декабря
- "Вид из гостиницы Грузия" (театр "Лаба", Грузия)
- "Последняя остановка" (Батумский драматический театр им. И. Чавчавадзе)
- "Пеликан" (Театр на Атонели, Грузия).
Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года в 2011 году Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.
Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.