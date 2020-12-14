Тбилисский театральный фестиваль пройдет онлайн и покажет бесплатные спектакли

Постановки грузинских и иностранных театров зрители смогут увидеть на официальном сайте фестиваля или в соцсетях

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль пройдет в онлайн-формате с 15 по 22 декабря – виртуальные зрители смогут посмотреть спектакли бесплатно.

Постановки можно будет увидеть на официальном сайте фестиваля или на Facebook-странице. Несмотря на пандемию, организаторы подготовили насыщенную программу спектаклей грузинских и иностранных театров.

Программа

photo: Tbilisi International / FB Тбилисский международный театральный фестиваль

15 декабря

"Отелло" (театр Meno Fortas, Литва)

"Жестяной барабан" (Берлинер ансамбль, Германия)

"Шинель" (Gecko Theatre ltd, Великобритания)

16 декабря

"Песни Лира" (Song of the Goat Theater, Польша)

"Восьмая жизни (для Брильки) (театр Талия, Венгрия)

17 декабря

"О всадниках и скачущих конях" (Still House, Великобритания)

"Самая воодушевленная и печальная история Ромео и Джульетты" (Театр Оскараса Коршуноваса, Литва)

"Черепаха" (Театральный фонд Эмилии Романа/драматический театр имени К. Марджанишвили)

18 декабря

"Тигр и Лев" (Баденский государственный театр, Германия/ Тбилисский театр королевского квартала)

"Торт Лизы" (Театр Движения Кахи Бакурадзе, Грузия)

"Конец игры" (Shaushpil, Германия)

"Медея s01e06" (Сеть региональных театров Грузии)

"Падение богов" (Театр имени Яна Кохановского, Польша)

19 декабря

"Беспозвоночный" (Зугдидский драматический театр им. Ш. Дадиани)

"No Exit" (театр юного зрителя им. Н. Думбадзе, Грузия)

20 декабря

"Комната" (Государственный драматический театр им. В. Гуния, Грузия)

"Несчастье" (Театр юного зрителя им. Н. Думбадзе, Грузия)

21 декабря

"2030" Нам нечего терять" (Свободный театр, Грузия)

"Трое в галстуке и ангел" (Телавский драматический театр им. Важа-Пшавела)

22 декабря

"Вид из гостиницы Грузия" (театр "Лаба", Грузия)

"Последняя остановка" (Батумский драматический театр им. И. Чавчавадзе)

"Пеликан" (Театр на Атонели, Грузия).

FB/ Тбилисский международный театральный фестиваль Тбилисский международный театральный фестиваль

Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года в 2011 году Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.

Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.