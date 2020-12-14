16:03 14 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Международный тбилисский театральный фестиваль

Тбилисский театральный фестиваль пройдет онлайн и покажет бесплатные спектакли

photo: Tbilisi International / FB
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Культурная жизнь Грузии (2181)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201214/250335404/Tbilisskiy-teatralnyy-festival-proydet-onlayn-i-pokazhet-besplatnye-spektakli.html

Постановки грузинских и иностранных театров зрители смогут увидеть на официальном сайте фестиваля или в соцсетях

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль пройдет в онлайн-формате с 15 по 22 декабря – виртуальные зрители смогут посмотреть спектакли бесплатно.

Постановки можно будет увидеть на официальном сайте фестиваля или на Facebook-странице. Несмотря на пандемию, организаторы подготовили насыщенную программу спектаклей грузинских и иностранных театров.

Программа
Тбилисский международный театральный фестиваль
photo: Tbilisi International / FB
Тбилисский международный театральный фестиваль

15 декабря 

  • "Отелло" (театр Meno Fortas, Литва)
  • "Жестяной барабан" (Берлинер ансамбль, Германия)
  • "Шинель" (Gecko Theatre ltd, Великобритания)

16 декабря

  • "Песни Лира" (Song of the Goat Theater, Польша)
  • "Восьмая жизни (для Брильки) (театр Талия, Венгрия)

17 декабря

  • "О всадниках и скачущих конях" (Still House, Великобритания)
  • "Самая воодушевленная и печальная история Ромео и Джульетты" (Театр Оскараса Коршуноваса, Литва)
  • "Черепаха" (Театральный фонд Эмилии Романа/драматический театр имени К. Марджанишвили)

18 декабря

  • "Тигр и Лев" (Баденский государственный театр, Германия/ Тбилисский театр королевского квартала)
  • "Торт Лизы" (Театр Движения Кахи Бакурадзе, Грузия)
  • "Конец игры" (Shaushpil, Германия)
  • "Медея s01e06" (Сеть региональных театров Грузии)
  • "Падение богов" (Театр имени Яна Кохановского, Польша)

19 декабря

  • "Беспозвоночный" (Зугдидский драматический театр им. Ш. Дадиани)
  • "No Exit" (театр юного зрителя им. Н. Думбадзе, Грузия)

20 декабря

  • "Комната" (Государственный драматический театр им. В. Гуния, Грузия)
  • "Несчастье" (Театр юного зрителя им. Н. Думбадзе, Грузия)

21 декабря

  • "2030" Нам нечего терять" (Свободный театр, Грузия)
  • "Трое в галстуке и ангел" (Телавский драматический театр им. Важа-Пшавела)

22 декабря

  • "Вид из гостиницы Грузия" (театр "Лаба", Грузия)
  • "Последняя остановка" (Батумский драматический театр им. И. Чавчавадзе)
  • "Пеликан" (Театр на Атонели, Грузия).
Тбилисский международный театральный фестиваль
FB/ Тбилисский международный театральный фестиваль
Тбилисский международный театральный фестиваль

Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года в 2011 году Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.

Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2181)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году - фото
Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео
Огненная река и столбы пепла: извержение вулкана на Камчатке - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться