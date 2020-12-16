Каладзе: в снесенных в Тбилиси зданиях никто не проживал

Всего на основании решения мэрии были снесены 16 зданий, которые находились на разных этапах строительства

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Время для демонтажа зданий в Самгорском районе в Тбилиси было выбрано правильно, так как строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал, заявил мэр столицы Каха Каладзе.

Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, в поселке Африка на окраине Тбилиси завершился во вторник столкновениями между полицией и хозяевами построек. Владельцы домов перекрыли дорогу бульдозерам и не давали работникам продолжить снос построек. В результате столкновений было задержано несколько человек.

"С полной ответственностью заявляю, что в этих зданиях ни один человек не проживал. На прилегающих территориях незаконно присвоены земли, есть незаконно построенные здания, где проживают конкретные семьи, конкретные люди, и эти дома, и этих людей никто не трогал", - заявил Каладзе в эфире телеканала Rustavi2.

По словам мэра, муниципальная инспекция несколько раз предупредила правонарушителей, как устно, так и письменно, но с их стороны реагирования не последовало.

"Хочу подчеркнуть, что до демонтажа этих строящихся объектов, сотрудники муниципальной инспекции на месте осуществляли патрулирование, приходили и говорили людям, чтобы они осуществили демонтаж. После уже официально вывесили объявления на этих строящихся объектах, где было написано, что это незаконное строительство, что это незаконно присвоенные госземли, и они обязательно должны быть снесены, но они этого не сделали", - отметил мэр.

Всего на основании решения мэрии были снесены 16 зданий, которые находились на разных этапах строительства. Каладзе подчеркнул, что поощрять беззаконие нельзя на том основании, что страна находится в сложной социально-эпидемиологической ситуации, отметив, что мэрия Тбилиси максимально поддерживает социально незащищенное население.

Семьи, у которых нет мест для проживания, правление конкретного района снимает им жилье, на что ежегодно тратится 7 миллионов лари (примерно 2,2 миллиона доллара).

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На вопрос ведущего, насколько могут быть основательны слухи о том, что снос домов такими темпами может быть связан с заинтересованностью какого-либо девелопера, мэр ответил, что территория принадлежит государству, и если будут предложения о купле, государство продаст эту землю. Хотя, конкретного предложения в муниципалитет пока не поступало.