Десятки семей 16 декабря смогут приватизировать квартиры в Тбилиси

Квартиры по символической цене в 1 лари получат жители Исанского, Надзаладевского, Мтацминдского и Глданского районов столицы

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Квартиры в Тбилиси за символическую цену в 1 лари будут переданы в среду 32 семьям, которые десятилетиями живут в домах, но не могут их приватизировать, сказал мэр столицы Каха Каладзе.

Градоначальник пояснил, что не переставал выполнять свое обещание, данное им гражданам в ходе предвыборной кампании 2017 года.

"Оно касается узаконивания тех домов, в которых люди жили десятилетиями, воспитывали поколения и по каким-то причинам не могли узаконить эту жилплощадь. Оно не касается тех конкретных случаев, когда человек захватит государственную землю, а затем придет и попросит у нас ее узаконить. Это два разных направления", – отметил Каладзе в начале заседания городского правительства.

По словам мэра, среди тех, кто по символической цене в 1 лари получат квартиры, – жители Исанского, Надзаладевского, Мтацминдского и Глданского районов столицы.

Каладзе подчеркнул, что городское правительство делает все возможное для помощи нуждающимся горожанам, которых немало. Поэтому бюджет мэрии на 2021 год составит 350 миллионов лари. При этом на 22 миллиона увеличится финансирование социальных проектов. По словам Каладзе, в течение года мэрия посредствам различных проектов помогает до 500 тысячам человек.

В продолжении темы мэр Тбилиси подробно разъяснил законность вчерашнего сноса домов в Исанском районе Тбилиси, т. н. поселке "Африка", который вылился в акцию протеста и последующие столкновения с полицией. Каладзе еще раз отметил, что в снесенных зданиях никто не проживал.

Столичный мэр также назвал дезинформацией разговоры о том, что люди, чьи постройки снесли в "Африке", не имеют другой жилплощади. В качестве подтверждения, Каладзе привел официальные данные об имуществе этих граждан, сознательно не называя их полных имен.

"Гражданин Т. Х. зарегистрировал земельный участок площадью 600 квадратных метров в селе Дирби Карельского района.

Гражданин Ш. Ж., проживающий в селе Вакири Сигнахского района, владеет 4 автомобилями. На отца зарегистрировано 6 000 квадратных метров пашни.

Гражданин Д. С., проживающий в Тбилиси, владеет квартирой на улице Гурамишвили, а его отец владеет тремя квартирами также на улице Гурамишвили. Семье принадлежит 1 255 квадратных метров земли в селе Легвани в Харагаули.

Гражданин Д. Т. владеет квартирой на улице Кизики в Тбилиси, его матери принадлежит 3 302 квадратных метра земли в поселке Джимити.

Гражданин В. Ф. владеет 600 квадратными метрами квартиры на улице Гугушвили в Тбилиси.

Гражданин Г. М. владеет домом в тбилисском поселке Навтлуги. В поселке Навтлуги у отца участок в 568 квадратных метров.

Гражданин Н. Б. прописан в Каспи, у его отца в селе Кавтисхеви участок площадью 1 300 квадратных метров. Мать зарегистрирована как индивидуальный предприниматель", – заявил Каладзе.

По словам Кахи Каладзе, время демонтажа самовольных построек было выбрано правильно, так как строительство домов еще не было завершено и в них никто не жил. Речь идет о 12 зданиях, строительство которых велось на государственной земле без соответствующего на то разрешения.